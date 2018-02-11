Феномен Машерова 25 11.02.2018, 8:41

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Петр Машеров

В какой-то степени он был политиком западного типа.

13 февраля исполняется 100 лет со дня рождения главы компартии Беларуси в 1965-1980 годах Петра Машерова. На этом посту в БССР сменилось много людей: Пономаренко, Патоличев, Мазуров, после Машерова - Киселев, Слюньков, Соколов, Малофеев. Так получилось, что никто из них особо не застрял в народной памяти. А почему только Машеров остался? На вопрос «Радыё Свабода» отвечает политик и журналист Сергей Наумчик:

- Действительно, можно говорить о феномене. Есть три очевидные вещи. Первое, это звезда Героя Советского Союза за партизанскую деятельность, абсолютно заслуженная. Вторых, он был, как считается, удачливым руководителем. И третье, его трагическая гибель, что также повлияло на отношение. Трагедия произошла в 1980 году, но до этого у него было то, что осталось в памяти людей.

Звезда Героя была у Лобанка, у других руководителей Беларуси, удачным руководителем был Тихон Яковлевич Киселев, который 20 лет возглавлял Совет министров и ту социалистическую «экономику» знал не хуже Машерова. Почему Машеров? Я беседовал с некоторыми из тех, кто был не просто близок к нему, но кто был также главой республики. Это бывшие секретари ЦК Кузьмин и Аксенов. Я думаю, причина в том качеств, которое ему выставляли как недостаток. Оценивая его высоко, они говорили, что тем не менее он «заигрывал с народом».

Так вот, здесь я бы поставил акцент на «с народом». Первому секретарю ЦК, как вообще секретарю обкома или райкома, не было необходимости «заигрывать» с народом, так как они вообще никак не зависели от народа, их карьера полностью зависела от начальства, в случае с Машеровым - от Генерального секретаря ЦК КПСС. Но при этом Машеров шел к людям, и люди это отмечали.

В этом смысле, он в какой-то степени был политиком западного типа. Если бы были настоящие выборы тогда, он имел бы большие шансы на победу – не потому, что так сказала Москва или ЦК, а потому, что он был готовым политическим лидером с определенной харизмой. Конечно, он был артист, но артистизм для политика - тоже важная вещь. И, безусловно, на сегодняшнее отношение к Машерову существенно повлияла его трагическая гибель, и до сих пор, как считают многие, точки над «i» не поставлены в этой истории.