«Мингорсвет»: По заявкам населения свет не даем

«Мингорсвет»: По заявкам населения свет не даем4
- 11.02.2018, 8:47
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Почему уличные фонари в Минске не включают пораньше.
Сезон «иду на работу — еще темно, иду с работы — уже темно» продолжится еще как минимум месяц. Хотя гости Минска из регионов утверждают, что минчанам жаловаться не на что — город вечером сверкает. Зато столичные автомобилисты и пешеходы жалуются, мол, «темно, а фонари не горят». От чего зависит время включения уличного освещения, как сделать так, чтобы свет включали пораньше, и почему иногда «не горит целая улица», порталу tut.by рассказали в оперативно-диспетчерской службе УП «Мингорсвет».
По данным УГАИ МВД Беларуси, в 2016 году в течение суток наибольшее количество ДТП было совершено в период с 16.00 до 21.00. Эти аварии характеризовались самой высокой тяжестью последствий. Наибольшее число погибших приходилось на периоды с 21.00 до 22.00 и с 19.00 до 20.00. Вместе с тем, пиковое число пострадавших в ДТП людей отмечается с 17.00 до 18.00.
ДТП с участием пешеходов происходят чаще всего осенью и зимой, утром около 7.00 и вечером с 18.00 до 19.00.
Основными причинами, сопутствовавшими возникновению аварий, явились недостаточное освещение проезжей части и скользкое покрытие.
— Вот видите, ушли все сотрудники и одну-одинешеньку женщину оставили в диспетчерской — включать все уличное освещение в Минске, а потом еще и следить, чтобы все горело, — качает головой диспетчер оперативно-диспетчерской службы УП «Мингорсвет» Анна Метельская. И тут же смеется — пошутила. Анна Михайловна следит за освещением в столице уже 37 лет, начинала работать совсем еще девчонкой, «тогда компьютеров у нас не было, все включали вручную», а уж сейчас, когда все автоматизировано и за плечами огромный опыт, то ничем не испугаешь.
— В 81-м году в комнате стояли такие интересные пульты с переключателями и тумблерами, больше похожие на пианино. Приходило время включать фонари — ручками все и включали, — вспоминает Анна Михайловна.
Сейчас диспетчерская выглядит по-другому: большая комната, посреди которой стоит стол с двумя широкими мониторами, тремя телефонными трубками и факсом, а на стене напротив диспетчера — огромная, от пола до потолка, карта Минска с сотней лампочек. А еще за спиной диспетчера висит огромная белая телефонная трубка — немедленная связь с МЧС: на случай, когда нужна их помощь. МЧС диспетчерам вызывать приходится, например, когда падает мачта освещения, как это произошло минувшим летом на проспекте Независимости, когда перед парадом танкист не справился с управлением и снес столб.
— Отсюда происходит включение всего наружного освещения Минска, включая МКАД и фонари во дворах. Также управляем подсветкой зданий и мостов, световыми инсталляциями и праздничной иллюминацией, в том числе новогодними елками, — вводит нас в курс дела диспетчер.
За последние 10 лет количество светового оборудования в Минске выросло на 37%. Протяженность сетей — 4222 км. В 2017 году в столице насчитывалось 145 192 светоточки, в том числе:
109 157 — наружное освещение улиц, дворов, парков, скверов, объектов образования и здравоохранения;
36 035 — архитектурная подсветка зданий, путепроводов, памятников, въездных знаков.
— Уличное освещение включается дистанционно благодаря системе автоматического контроля и управления сетями наружного освещения. На мониторе видны прямоугольнички с номерами — это подстанции, каждая из них включает свет на определенном участке города.
Информация о включении освещения дублируется на карту: загорелись все лампочки синим светом — подстанции сработали, и на улице зажглись все фонари.
Во сколько включать и выключать уличные фонари, решает Мингорисполком, который на основе светового календаря составляет ежедневный график управления освещением на год вперед. Однако немного отступать от графика и включать освещение вручную диспетчер может.
— У нас есть такое понятие — «гражданские сумерки» — наступают они минут через 35 после захода солнца. Помимо показателей, поступающих с семи датчиков освещения, мы еще и за окно смотрим, что там да как. Погода у нас зимой неустойчивая: вот светло, а через короткое время небо затянет и мокрый снег с неба посыплет — конечно, видно в таких условиях плохо, и нужно включать свет пораньше.
Но диспетчер может включить освещение раньше запланированного не более чем на 15 минут. Если же требуется осветить город еще раньше, то на это надо получить разрешение руководства.
— Осенью и зимой нам иногда звонят из ГАИ: просят включить свет, не дожидаясь времени по графику. Но, как правило, отходим мы от запланированного времени включения света на минут 10−15, в очень редких случаях — на полчаса.
Установлено, что в 00.00 весь город переходит на ночной режим освещения — из трех светильников два гаснут.
— Не переводится в ночной режим освещение дворовых территорий — там горит свет всегда одинаково. А вот на улицах города, проспектах, МКАД, скверах и парках освещение уменьшается. Оно и понятно — уменьшается интенсивность движения, и света дают меньше.
Как только чуть-чуть начинает темнеть, Анна Метельская поглядывает в окно — оценивает «гражданские сумерки».
Часто в диспетчерскую обращаются частные лица — требуют включить свет немедленно, мол, им темно.
— Ну не могу я включить свет по требованию населения — в этом деле мы их заявками не руководствуемся. Я объясняю, пытаюсь успокоить. Есть люди, которые с пониманием относятся, но есть и такие, кто грозит жалобами и моим увольнением. Бывает, что представляются большими начальниками и даже сотрудниками администрации Лукашенко.
Анна Михайловна говорит, что самый волнительный и счастливый в ее работе момент, когда все подстанции отзываются на сигнал, что означает: все освещение работает нормально, а значит, люди будут довольны.
Через компьютер диспетчер проверяет связь с подстанциями
— К сожалению, иногда бывает несработка, тогда на карте появляются красные лампочки. Начинаю выяснять, что же там произошло, отправляю рабочих — круглосуточно у нас работают три мобильные бригады.
Перестают гореть фонари по разным причинам. Самая частая — погодные условия: сильный снегопад или подтопления приводят к обрыву линий электропередачи. Также не исключено, что может произойти авария на подстанции. А еще неисправности могут случаться из-за хищений.
— Несколько лет назад какие-то люди повадились лазить на крыши жилых домов и снимать медный кабель подсветки с домов. Милиция их потом задержала. А еще как-то воришки снимали пускатели, наверное, из-за содержания драгметалла. Было пару случаев, когда залезали в подстанцию и воровали предохранители. Мы недоумеваем — зачем они им? Разве что из-за кварцевого песка, который находится внутри.
В этой стойке установлены модемы, которые через GSM связываются с подстанциями и дают команду на включение уличного освещения
Иногда бывают в диспетчерской «красные» смены — когда аварий на линиях очень много. Конечно, специалисты о таких сменах вспоминают с неохотой — негативные эмоции.
— Как-то в снегопад пол-экрана красным было! Не передать словами свои ощущения — рвешься во все стороны, чтобы все уладить. Все четыре телефона звонят, по одному из них отвечаешь. А еще надо отправить в определенную точку рабочих, записать в журнал информацию о несработке…
В день нашего визита уличное освещение должно было включаться в 18.25. В это время в диспетчерской наступила тишина — Анна Михайловна сосредоточилась на изображении в мониторе, которое показывает, как идет связь с подстанциями.
Прошло всего 1−2 минуты, и вся карта на стене загорелась синими огоньками — все фонари и подсветка работают. Волнительный момент для диспетчера прошел.
— Фуф, ну вот и все, надеюсь, что всем светло и всем я угодила, — расслабившись, улыбается диспетчер и признается: — А вот чтобы почувствовать себя волшебником, нужно побывать у нас перед праздниками, когда иллюминацию будем включать — превращать город в сказочное и красивое царство.