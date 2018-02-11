«Мингорсвет»: По заявкам населения свет не даем 4 11.02.2018, 8:47

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ФОто: tut.by

Почему уличные фонари в Минске не включают пораньше.

Сезон «иду на работу — еще темно, иду с работы — уже темно» продолжится еще как минимум месяц. Хотя гости Минска из регионов утверждают, что минчанам жаловаться не на что — город вечером сверкает. Зато столичные автомобилисты и пешеходы жалуются, мол, «темно, а фонари не горят». От чего зависит время включения уличного освещения, как сделать так, чтобы свет включали пораньше, и почему иногда «не горит целая улица», порталу tut.by рассказали в оперативно-диспетчерской службе УП «Мингорсвет».

По данным УГАИ МВД Беларуси, в 2016 году в течение суток наибольшее количество ДТП было совершено в период с 16.00 до 21.00. Эти аварии характеризовались самой высокой тяжестью последствий. Наибольшее число погибших приходилось на периоды с 21.00 до 22.00 и с 19.00 до 20.00. Вместе с тем, пиковое число пострадавших в ДТП людей отмечается с 17.00 до 18.00.

Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

ДТП с участием пешеходов происходят чаще всего осенью и зимой, утром около 7.00 и вечером с 18.00 до 19.00.

Основными причинами, сопутствовавшими возникновению аварий, явились недостаточное освещение проезжей части и скользкое покрытие.

— Вот видите, ушли все сотрудники и одну-одинешеньку женщину оставили в диспетчерской — включать все уличное освещение в Минске, а потом еще и следить, чтобы все горело, — качает головой диспетчер оперативно-диспетчерской службы УП «Мингорсвет» Анна Метельская. И тут же смеется — пошутила. Анна Михайловна следит за освещением в столице уже 37 лет, начинала работать совсем еще девчонкой, «тогда компьютеров у нас не было, все включали вручную», а уж сейчас, когда все автоматизировано и за плечами огромный опыт, то ничем не испугаешь.

Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

— В 81-м году в комнате стояли такие интересные пульты с переключателями и тумблерами, больше похожие на пианино. Приходило время включать фонари — ручками все и включали, — вспоминает Анна Михайловна.

Сейчас диспетчерская выглядит по-другому: большая комната, посреди которой стоит стол с двумя широкими мониторами, тремя телефонными трубками и факсом, а на стене напротив диспетчера — огромная, от пола до потолка, карта Минска с сотней лампочек. А еще за спиной диспетчера висит огромная белая телефонная трубка — немедленная связь с МЧС: на случай, когда нужна их помощь. МЧС диспетчерам вызывать приходится, например, когда падает мачта освещения, как это произошло минувшим летом на проспекте Независимости, когда перед парадом танкист не справился с управлением и снес столб.

Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

— Отсюда происходит включение всего наружного освещения Минска, включая МКАД и фонари во дворах. Также управляем подсветкой зданий и мостов, световыми инсталляциями и праздничной иллюминацией, в том числе новогодними елками, — вводит нас в курс дела диспетчер.

За последние 10 лет количество светового оборудования в Минске выросло на 37%. Протяженность сетей — 4222 км. В 2017 году в столице насчитывалось 145 192 светоточки, в том числе:

109 157 — наружное освещение улиц, дворов, парков, скверов, объектов образования и здравоохранения;

36 035 — архитектурная подсветка зданий, путепроводов, памятников, въездных знаков.

— Уличное освещение включается дистанционно благодаря системе автоматического контроля и управления сетями наружного освещения. На мониторе видны прямоугольнички с номерами — это подстанции, каждая из них включает свет на определенном участке города.

Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Информация о включении освещения дублируется на карту: загорелись все лампочки синим светом — подстанции сработали, и на улице зажглись все фонари.

Во сколько включать и выключать уличные фонари, решает Мингорисполком, который на основе светового календаря составляет ежедневный график управления освещением на год вперед. Однако немного отступать от графика и включать освещение вручную диспетчер может.

— У нас есть такое понятие — «гражданские сумерки» — наступают они минут через 35 после захода солнца. Помимо показателей, поступающих с семи датчиков освещения, мы еще и за окно смотрим, что там да как. Погода у нас зимой неустойчивая: вот светло, а через короткое время небо затянет и мокрый снег с неба посыплет — конечно, видно в таких условиях плохо, и нужно включать свет пораньше.

Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Но диспетчер может включить освещение раньше запланированного не более чем на 15 минут. Если же требуется осветить город еще раньше, то на это надо получить разрешение руководства.

— Осенью и зимой нам иногда звонят из ГАИ: просят включить свет, не дожидаясь времени по графику. Но, как правило, отходим мы от запланированного времени включения света на минут 10−15, в очень редких случаях — на полчаса.

Установлено, что в 00.00 весь город переходит на ночной режим освещения — из трех светильников два гаснут.

Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

— Не переводится в ночной режим освещение дворовых территорий — там горит свет всегда одинаково. А вот на улицах города, проспектах, МКАД, скверах и парках освещение уменьшается. Оно и понятно — уменьшается интенсивность движения, и света дают меньше.

Как только чуть-чуть начинает темнеть, Анна Метельская поглядывает в окно — оценивает «гражданские сумерки».

Часто в диспетчерскую обращаются частные лица — требуют включить свет немедленно, мол, им темно.

— Ну не могу я включить свет по требованию населения — в этом деле мы их заявками не руководствуемся. Я объясняю, пытаюсь успокоить. Есть люди, которые с пониманием относятся, но есть и такие, кто грозит жалобами и моим увольнением. Бывает, что представляются большими начальниками и даже сотрудниками администрации Лукашенко.

Анна Михайловна говорит, что самый волнительный и счастливый в ее работе момент, когда все подстанции отзываются на сигнал, что означает: все освещение работает нормально, а значит, люди будут довольны.

Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Через компьютер диспетчер проверяет связь с подстанциями

— К сожалению, иногда бывает несработка, тогда на карте появляются красные лампочки. Начинаю выяснять, что же там произошло, отправляю рабочих — круглосуточно у нас работают три мобильные бригады.

Перестают гореть фонари по разным причинам. Самая частая — погодные условия: сильный снегопад или подтопления приводят к обрыву линий электропередачи. Также не исключено, что может произойти авария на подстанции. А еще неисправности могут случаться из-за хищений.

— Несколько лет назад какие-то люди повадились лазить на крыши жилых домов и снимать медный кабель подсветки с домов. Милиция их потом задержала. А еще как-то воришки снимали пускатели, наверное, из-за содержания драгметалла. Было пару случаев, когда залезали в подстанцию и воровали предохранители. Мы недоумеваем — зачем они им? Разве что из-за кварцевого песка, который находится внутри.

В этой стойке установлены модемы, которые через GSM связываются с подстанциями и дают команду на включение уличного освещения

Иногда бывают в диспетчерской «красные» смены — когда аварий на линиях очень много. Конечно, специалисты о таких сменах вспоминают с неохотой — негативные эмоции.

Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

— Как-то в снегопад пол-экрана красным было! Не передать словами свои ощущения — рвешься во все стороны, чтобы все уладить. Все четыре телефона звонят, по одному из них отвечаешь. А еще надо отправить в определенную точку рабочих, записать в журнал информацию о несработке…

В день нашего визита уличное освещение должно было включаться в 18.25. В это время в диспетчерской наступила тишина — Анна Михайловна сосредоточилась на изображении в мониторе, которое показывает, как идет связь с подстанциями.

Прошло всего 1−2 минуты, и вся карта на стене загорелась синими огоньками — все фонари и подсветка работают. Волнительный момент для диспетчера прошел.

Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

— Фуф, ну вот и все, надеюсь, что всем светло и всем я угодила, — расслабившись, улыбается диспетчер и признается: — А вот чтобы почувствовать себя волшебником, нужно побывать у нас перед праздниками, когда иллюминацию будем включать — превращать город в сказочное и красивое царство.