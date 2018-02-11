Вода для минчан может резко подорожать 22 11.02.2018, 8:59

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Если в квартире зарегистрированы несколько человек, эта сумма будет весьма внушительной.

Во время проведения прямой линии в контакт-центре Мингорисполкома специалисты УП «Минскводоканал» рассказали, почему важно своевременно производить замену индивидуальных приборов учета воды, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Государственная поверка проводится бесплатно для потребителей 1 раз в 6 лет путем замены водосчетчиков на аналогичные приборы из обменного фонда предприятия, которые уже прошли эту процедуру.

— Сегодня в квартирах минчан установлено около 1,8 млн водосчетчиков, — рассказал начальник участка по замене и ремонту ИПУ УП «Минскводоканал» Николай Каминский. — В компьютерной базе предприятия хранятся сведения о сроках установки и поверки приборов учета по всем абонентам. Исходя из этого составляется график адресов, куда нужно прийти нашим специалистам. Предварительно направляем абонентам письма с уведомлением, что в течение 30 календарных дней необходимо подать заявку на замену ИПУ. Кроме того, по договоренности с РУП «Белтелеком», на домашние телефоны таких потребителей приходит соответствующее автоматическое сообщение. Оно прекращает поступать только после того, как его прослушают. Наконец, уведомления передают непосредственно в руки собственников и нанимателей контролеры предприятия во время посещения квартир и индивидуальных домов с целью проведения сверки показаний ИПУ о фактическом и оплаченном объеме воды, если межповерочный интервал по таким адресам подходит к концу.

После получения уведомления потребители должны подать заявку на поверку с указанием даты и времени визита работников. Предусмотрен следующий график выполнения работ: с 9:00 до 14:00 или с 13:00 до 16:00 в будние дни и с 9:00 до 14:00 по субботам. Непосредственно работы по замене приборов выполняются в течение примерно 15 минут, уточнил специалист. Этим занимаются 80 слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

— Если потребитель отказывается от проведения поверки и не отправляет заявку в течение 30 дней с момента получения уведомления, начисление платы за услуги водоснабжения-канализации производится по действующим в Минске нормам (260 л на человека в сутки) и тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, — подчеркнул Н. Каминский. — Подобные случаи не так и редки: ежемесячно переводятся на оплату по нормативам и полным тарифам за воду около 1 тыс. потребителей. Некоторые из них могут осознать ситуацию и подать заявку уже на следующий день, другие же — только после получения жировки, когда увидят изменившуюся сумму к оплате в соответствующей графе. Если в квартире зарегистрированы несколько человек, эта сумма будет весьма внушительной. Поэтому настоятельно рекомендуем серьезно относиться к поверке счетчиков воды.