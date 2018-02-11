США поддержали военные действия Израиля в Сирии 11.02.2018, 9:12

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Действия израильских ВВС были предприняты в рамках суверенного права на самооборону.

Официальный Вашингтон выступил в защиту действий Израиля в новом обострении в регионе, что возник после поражения иранского беспилотного самолета над израильской территорией.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, обнародованном в субботу, передает "Укринформ".

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сегодняшней эскалацией насилия в пограничной зоне Израиля и решительно поддерживают суверенное право Израиля на самооборону", - заявили в Государственном департаменте США.

При этом, в американском ведомстве подчеркнули, что преднамеренная эскалация со стороны Ирана и его стремление продемонстрировать свою силу и доминирование в регионе "ставят под угрозу" все страны в регионе – от Йемена до Ливана.

В этой связи отмечается, что Соединенные Штаты продолжают выступать категорически против пагубной деятельности Ирана в регион и призывают Тегеран обуздать свое поведение, что угрожает миру и стабильности.

Напомним, что в ночь на субботу израильские ПВО обнаружили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. Он был сбит, после чего израильские самолеты нанесли удар по авиабазе в Сирии, где был расположен центр управления иранскими дронами. Сирийские ПВО открыли огонь по израильским самолетам, поразив один из F-16, который упал на территории Израиля. Двое пилотов катапультировались. Израильская сторона нанесла серию авиаударов по военным целям в Сирии в ответ.