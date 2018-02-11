Гомельская мафия завладела жильем 16-ти человек 13 11.02.2018, 9:52

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Захват имущества совершался под видом обычных сделок купли-продажи и вступления в наследство.

УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о незаконных сделках с недвижимостью, возбужденное по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью Гомельской области, сообщает realt.by.

Согласно материалам следствия, организованная преступная группировка под руководством 45-летнего гомельчанина похищала имущество, деньги и квартиры в Гомеле и области, принадлежащие асоциальным гражданам, а также усопшим, которые не оставили после себя наследников. Все это совершалось под видом обычных сделок купли-продажи жилья и вступления в наследство, сообщает УСК по Гомельской области.

В различное время в мафиозную группировку входили еще двое мужчин и две женщины. С 2010 по 2015 годы члены группы находили квартиры, где их собственники (наниматели) умерли и не имеют наследников, длительно в них не проживали, либо вели асоциальный образ жизни (не работали и злоупотребляли спиртным).

Живых они склоняли к продаже квартиры на невероятно выгодных условиях, которые заведомо не собирались выполнять. Если собственником квартиры был усопший, не имевший наследников - подделывали нотариальные документы для «вступления в наследство» подставных лиц и дальнейшей продажи этих объектов.

К примеру, в 2012 году обвиняемые завладели квартирой умершего гомельчанина, которая должна была перейти в собственность государства. Владелец квартиры не имел наследников, так как его супруга, на которую было составлено завещание, умерла за несколько лет до него. Путем обмана работников нотариальных контор и агентства по государственной регистрации, обвиняемые получили свидетельство о праве на наследство и свидетельство о регистрации. А затем продали квартиру.

Установлено 16 незаконных сделок с недвижимостью, совершенных на территории г.Гомеля, Гомельского, Ветковского и Буда-Кошелевского районов. Общий ущерб, причиненный преступлениями, составил Br400 тыс. На момент окончания следствия ущерб возмещен практически полностью.

Против лиц, входивших в мафиозную группировку, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере), ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч.2 ст.205 (кража, совершенная группой лиц с проникновением в жилище).

В ближайшее время перед судом предстанут организатор группы и два его подельника – мужчина, 1978 года рождения, и женщина, 1971 года рождения. Вторая участница группы скончалась до начала расследования. Еще один обвиняемый находится в розыске.