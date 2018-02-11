Миллиардер рассказал, как криптовалюты объединят мир 6 11.02.2018, 9:59

1,418

Джо Любин

Фото: CNBC

Откровения одного из самых влиятельных участников списка миллиардеров Forbes.

Если вы ищете человека, находящегося где-то в основании криптовалютной системы, то Джо Любин — один из лучших вариантов. Он основатель Consensys, помогает крупным компаниям внедрить блокчейн-технологии и запускает продукты на платформе Ethereum, сооснователем которой он является. Когда мы обсуждали с ним первый список криптовалютных магнатов, то обнаружили, что десять из них находятся на уровне $1 млрд или около того, Люблин сказал, что он обсуждал ситуацию с коллегами и в целом они согласились с идеей появления рейтинга, пишет Forbes.

Любин заявил, что он и его знакомые были простыми программистами, которые не искали общественного внимания. Он привел этот аргумент на Всемирном экономическом форуме, когда мы сидели в помещении для закрытых заседаний в Ethereal Lounge, трехэтажном здании на главной набережной в Давосе. За неделю тысячи людей из мировой экономической элиты заполнили это здание для проведения семинаров, переговоров. По соседству расположилась штаб-квартира гигантской криптовалютной компании, которая также привлекла большое количество людей. В этой ситуации трудно найти признаки того, что какая-либо персона или отрасль пытаются остаться незамеченными, признал Любин.

Его интересовало, как мы могли быть уверены, что наши подсчеты правильны? Справедливый вопрос, который мы постоянно себе задаем. В течение 36 лет, наблюдая за богатейшими людьми мира, Forbes оттачивал свою методику, но, при этом, придерживался наших основополагающих принципов, а именно, консервативного подхода. Это несовершенная наука, и в этом случае мы сформировали рейтинг, учитывая отсутствие прозрачности и чрезвычайную волатильность.

Важный для Любина момент — безопасность: поскольку криптовалюта находится вне банковской системы, она более уязвима для хищения. Проще притвориться "мелкой рыбешкой". Те, кто находятся в этом списке, а мы разговаривали почти с каждым из них, подтвердили, что они предприняли меры, чтобы защитить себя от хакеров и бандитов, разбивая пароли (на несколько частей) и храня отдельные части в сейфовых ячейках, разбросанных по всей стране.

Хотя даже самые крупные акулы криптовалютного бизнеса в частной беседе подтвердят, что 95% первичного выпуска монет — это шумиха, афера, или еще что похуже, но финансовая система на блокчейне существует.

Так же, как и во время бума доткомов в 1999 году, некоторые из этих криптовалютных миллиардеров обанкротятся — очередной Pet.com их эры. Другие выстоят период неизбежной расплаты и превратятся во что-нибудь более сильное, типа криптовалютного eBay или Google. Наш список — это некое отображение переломного момента, часть той самой прозрачности, которая необходима, чтобы спасти криптовалюту от предубеждения, что ей пользуются только торговцы наркотиков, и перевести ее в класс законных активов.

Как Джозеф Любин заработал состояние

Джозеф Любин (состояние оценивается в $1-5 млрд), основатель огромной компании ConsenSys с с 600 сотрудниками, компания также выполняет роль "венчурной студии по производству программ" для экосистемы Ethereum. Любин начал свою карьеру в области робототехники, машинного зрения (автоматического анализа видеоинформации), нейронных компьютерных сетей и разработки программного обеспечения. Затем он работал в области финансирования, создания торговых систем, управления хедж-фондами, а также топ-менеджером отдела управления крупным частным капиталом Goldman Sachs. Он также ездил на Ямайку для участия в музыкальном проекте.

После того, как он прочитал статью Сатоши Накамото о биткоине, он решил, что технология блокчейн с ее возможностями по созданию общей инфраструктуры может служить как "организующий принцип для всей Земли, мира, планеты", — рассказал Любин. Он услышал доклад Виталика Бутерина о проекте Ethereum в ноябре 2013 года и после того, как он поговорил с ним на новогодней вечеринке 2014 года, он решил поддержать этот проект.

Сооснователь Ethereum Любин, ранее финансировавший ConsenSys своими биткоинами, сказал, что в прошлом году он начал продавать и некоторые из своих "эфиров" для финансирования развития компании.

Он владеет контрольным пакетом акций в ConsenSys, которая обеспечивает проверку безопасности, инициирует выпуск токенов и осуществляет другие услуги для традиционных компаний. Она также помогает вести криптовалютные операции, включая Gnosis, Singular, adChain, Grid+ и BlockApps. Недавно были запущены инфраструктуры венчурного капитала, управления активами и академия разработчиков ConsenSys.

Инсайдеры криптовалютной индустрии считают, что он может быть одним из крупнейших обладателей криптовалюты эфир, суммарная стоимость которой достигает $10 млрд, хотя Любин утверждает, что он ее продает.