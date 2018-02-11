Украинцев признали одним из главных двигателей экономики Польши 11.02.2018, 10:17

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Фото: slovoidilo.ua

Обойти их удалось только главе правительства Матеушу Моравецкому.

В рейтинге «50 самых влиятельных людей польской экономики», который составила Gazeta Prawna, второе место коллективно заняли мигранты из Украины. По степени влияния на экономику страны они уступили только премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.

«Коллективный герой польской экономики, и, по крайней мере, важный и яркий фактор на нашем рынке труда. После российской агрессии в Крыму и конфликте на Донбассе украинцев стали замечать уже не только в нашем сельском хозяйстве или садоводстве, но и во многих других отраслях», — пишет издание.

По данным министерства труда, в 2017 году польские предприниматели заявили о намерении предоставить работу около 1,7 млн украинцам. Количество таких заявлений увеличилось более чем на треть, а «миграционная волна с востока» с 2014 года выросла на 350%.

Наплыв мигрантов из Украины положительно сказывается на системе социального страхования Польши, поскольку они платят в нее взносы. Украинцы также помогают решить демографические проблемы, в частности, они сдерживают старение общества из-за низкой рождаемости.

В газете даже высказывается опасение, что более богатые страны Западной Европы могут со временим переключить на себя больший поток украинских мигрантов, поскольку в Польше не созданы условия для их «укоренения».

Лидеру рейтинга премьеру Матеушу Моравецкому издание поставило в заслуги «впечатляющий рост налоговых поступлений», сохраняющийся в течение большей части года профицит бюджета, высокие темпы экономического роста, снижение госдолга конструктивное воздействие на все важнейшие решения, формирующие экономическую политику.

В 2017 году рост польской экономики составил 3,8%, годом ранее — 2.6%, а в 2015 году она показатель роста экономики Польши составил 3,9%. ВВП на душу населения в 2017 году составил в Польше $29300.