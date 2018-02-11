Как белорус уехал в Берлин и в 40 лет стал программистом 11 11.02.2018, 10:52

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Государство оплатило учебу и квартиру.

Андрей Подлубный переехал в Берлин из Могилева в 1995 году, почти 24 года назад. Вся его взрослая жизнь связана с ИТ. Он ремонтировал и настраивал компьютеры, был системным администратором и владельцем интернет-кафе в Германии, директором белорусской компании, которая занималась разработкой сайтов. Сейчас ему 42 — и он второй год учится на программиста.

Андрей рассказал dev.by, с какими трудностями столкнулся после переезда, как устроена система профессиональной переподготовки в Германии, сколько зарабатывают немецкие программисты и почему люди готовы учиться годами.

Нужны были калькуляторы, а не было даже линеек. Из Могилева в Берлин

— В 1992 году я поступил в Могилевский машиностроительный институт на специальность ПГС.

После второго курса уехал в Германию: с женой, сестрой, братом и родителями. Через две недели после переезда родилась дочь. В Берлине надо было решать много вопросов с документами, ходить по разным инстанциям. Я сразу записался на шестимесячные бесплатные интеграционные курсы. Тогда было проще, не было такого количества отвлекающих факторов: телевизора, компьютера, соцсетей. Уже через два-три месяца я разговаривал на «дворовом» немецком. Прошло больше 20 лет, а я понимаю, что фактически акцент у меня так и остался, просто словарный запас расширился.

Затем решил поступать в университет. В Германии школьное образование — 12 лет, а в Беларуси тогда учились по 10. Но мне разрешили поступать в высшее учебное заведение на специальность, связанную со строительством, потому что в Могилеве я два курса окончил. При поступлении требовалось сдать тест на знание языка. Я боялся его завалить, но в итоге набрал где-то 85 баллов из 100 и успешно поступил в Технический университет Берлина (TU-Berlin).

Система университетского образования в Германии существенно отличалась и отличается от белорусской. Там не надо ходить на занятия, не обязательно сдавать вовремя экзамены, студент сам может выбирать, в какую сессию ему сдавать предмет. Для 19-летнего пацана это ужас: постоянно откладываешь учебу, накапливаешь хвосты, участвуешь в митингах, чтобы учащимся предоставляли большие льготы, и ходишь в университет качать на высоких скоростях софт из интернета, чем я и занимался. А в свободное время пытался заработать деньги. Мы приехали с несколькими чемоданами одежды, у нас родился ребенок.

Нам с женой, которая тоже поступила в университет, нужны были калькуляторы, а не было даже линеек.

Послали подальше — так начался путь в айтишники

Я очень хорошо помню, сколько стоил калькулятор Casio — 25 марок. А стипендия в могилевской «машинке» была 5 марок в эквиваленте. Соотношение цен первый год вызывало стресс, хотя к деньгам я всегда относился легко. Но все время задавал себе вопросы, сколько это в стипендиях, а сколько в водке, которая тогда в Беларуси была валютой. Сумасшедшие деньги уходили на канцелярские принадлежности!

В 1995 году постепенно насобирал на первый компьютер. Это был Pentium 133 с объемом дисковой памяти 1,6 Гб. Стоил он тогда 3600 марок, примерно 1800 евро.

Когда компьютер принесли домой, его надо было настроить. Я позвал знакомого, он все сделал. Почти сразу мы подключили интернет. Потом вдруг компьютер сломался, я снова позвонил знакомому, он пришел раз, второй, третий, а потом послал. И я понял, что надо научиться настраивать и ремонтировать компьютеры. Так и сделал. Вскоре меня уже рекомендовали другим.

В университете тем временем снежный ком из несданных экзаменов нарастал. Меня вызвали и сказали, что я должен подойти к одному из преподавателей и взять у него согласие на то, что могу продолжать обучение. Я подошел, объяснил, что иностранец, в семье маленький ребенок, много сложностей. Этого хватило, чтобы мне позволили продолжить обучение. Но в какой-то момент я сам забрал документы, так и не доучившись.

Бросить университет и открыть интернет-кафе

Ушел из университета и начал администрировать разные интернет-кафе. А потом мы с партнером открыли свое интернет-кафе с переговорным пунктом. Это было очень востребовано, потому что в Германии было много иностранцев. Спустя еще несколько лет пришла идея объединиться и создать коммандитное товарищество на основе Ltd — Mediapoint Deutschland Limited und Co KG, в которой я был номинальным директором, оставаясь управленцем в своем интернет-кафе.

Помню, в налоговой мне выдали номер «0000», потому что это была первая в Берлине организация с такой формой собственности. Это был очень активный для меня как предпринимателя период жизни, я варился в кругу молодых ребят, каждый стремился двигаться вперед, что-то предлагал, развивал, мы не сидели на одном месте, занимались телефонами, рекламой, продвигали себя, расширялись. Меня тогда научили увольнять людей, это было сложно, но без этого навыка невозможно управлять.

Но всему хорошему рано или поздно приходит конец, с этим надо мириться. Возник конфликт собственников, и я решил покинуть компанию и снова ремонтировать компьютеры.

Фирма в Могилеве как способ стать «первым парнем на деревне»

После того, как, будучи уже управленцем, вернулся снова ремонтировать компьютеры, поставил себе цель — стать первым в выдаче Google по запросу «ремонт компьютеров в Берлине».

Узнал, сколько стоит создать страницу, и решил создать ее сам. Поинтересовался, сколько стоит продвинуть ее в поисковиках, и научился продвигать сам. Прошло не так много времени, и я стал первым в Берлине не только по запросу «ремонт компьютеров», но и по другим. Одно НО. Я осознал, что человек, у которого сломался компьютер, будет искать мастера не в интернете, а в телефонном справочнике, ведь Android и iOS тогда не было. Но рекламироваться в справочнике было очень дорого, я за эти деньги мог содержать несколько семей в Беларуси.

В итоге я понял, раз обо мне как мастере по ремонту компьютеров не узнает каждый житель Берлина. Значит, надо выходить на рынок с тем скиллом, который я отлично прокачал за это время. Если я мог продвинуть себя в интернете, значит, мог и других. Я начал предлагать эти услуги, постепенно у меня появились свои заказчики, которые доверяют по сей день.

Но чтобы в Германии войти в нормальные бюджеты, надо было иначе одеваться и говорить, ходить на другие мероприятия. И я решил стать крутым в Беларуси. Потому что лучше быть первым на деревне, чем последним в городе.

Открыл фирму в Могилеве, которая просуществовала пять лет. Приезжал лично пару раз в год.

В 2007 году купил свой первый белорусский домен univer.by и думал создать на этой платформе студенческую соцсеть. Сначала сам занимался контентом, потому что считал и считаю, что для сайта именно это главное. На пике у меня было около ста белорусских доменов, среди них городские сайты, специализированный ресурс yurist.by, аналогов которому в стране не было. Успешно продвигал их, создал фирму в Беларуси, в которой работало до десяти человек. Это было пять очень насыщенных лет. Познакомился с ребятами из Drupal-сообщества, ездил на конференции для сеошников и программистов. Иначе посмотрел на Могилев.

Без работы в 40 лет. Как устроена немецкая система переподготовки

Управление имеет и обратную сторону: раньше появляются седые волосы. Поэтому хотел завязать с менеджментом и стать наемным работником. Но внезапно выяснилось, что много лет учил людей искать и находить работу, а сам за годы управленческой деятельности разучился. Я отправил более двухсот резюме, и только от шести работодателей получил какой-то отклик.

Параллельно я активно искал курсы по переподготовке. В Берлине школ для взрослых десяток точно. Вот я и подумал, что было бы неплохо получить корочку маркетолога, нашел двухгодичные курсы и отправился туда. Одним из обязательных условий поступления было часовое профориентационное собеседование. Со мной разговаривала молоденькая девочка. Мы выяснили, что прокладывать сетки и ремонтировать компьютеры я больше не хочу, зато вспомнили, как занимал первые места на олимпиадах по математике.

Так я решил выучиться на программиста.

Мне надо было сдать общеобразовательный тест. Я набрал 78 баллов из 100 (достаточно было 75-ти) и поступил в школу. Обучение стоит 25 000 евро и длится два года. Можно платить самому, а можно как безработному получить возмещение от государства. Единственное условие — пройти трехчасовое психологическое тестирование.

Психолог у меня спросил: «Я сейчас напишу, что вам рекомендуется помощь от государства для возмещения расходов на обучение. Вы начнете учиться, а через месяц вам предложат неплохую работу. Что будете делать? За вас же платят!». Я ответил, что иду учиться не потому, что хочу два года сидеть за партой, а мечтаю найти высокооплачиваемую работу, и, если мне ее предложат завтра, брошу учебу. Оказалось, это был верный ответ.

В моей группе — 14 человек. В классе со мной учится машинист электропоезда, женщина-автослесарь, повар, фитнес-тренер, столяр, веб-разработчик-самоучка, продавец книг. Средний возраст учащихся примерно 35 лет. Сейчас я прохожу практику и готовлюсь к экзамену, а в апреле у меня уже защита проекта. Если все успешно сдам, стану специалистом по информатике и разработке программного обеспечения с соответствующим документальным подтверждением.

Полтора года по 7 часов в день. Чему учат будущих программистов

На протяжении полутора лет занятия были каждый будний день с 8.15 до 15.15. Нам читали такие дисциплины:

основы компьютерных систем и информационных сетей;

введение в реляционные базы данных;

XML, HTML и CSS;

основы программирования на JavaSe;

разработка приложений на C#;

разработка веб-сайтов на PHP и JavaSrcipt;

проектирование приложений;

технический английский;

математика для информатиков;

основы бухгалтерского учета;

бизнес-процессы;

экономика и налоги.

Домашние задания не предусмотрены, но самостоятельно приходилось заниматься, потому что иначе успешно освоить весь массив информации не удалось бы. По окончании обучения учащиеся сдают три экзамена: один устный, два письменных. Устный – это защита своего проекта, который разрабатывается во время прохождения практики. Принимают экзамены представители торгово-промышленной палаты Берлина.

Если человек посещает почти все занятия и пытается разобраться, вероятность не сдать экзамен минимальна. В моей школе никто не завалил экзамены, если пропускал не более 5% уроков. Выпускные экзамены с первого раза сдают 80%. Но даже если учащийся не сдает, есть, как минимум, одна возможность пересдать. В исключительных случаях разрешают дважды.

Найти место для прохождения практики — самое сложное.

В Германии, если соглашаются взять на практику, тебе предоставляют оснащенное рабочее место, соблюдая все ГОСТы. Если в ходе проверки выявится нарушение, будут серьезные проблемы у ответственного за это работника. Поэтому место для практики находят в основном через знакомых, которые могут порекомендовать человека, заручиться, что он действительно окажется полезен.

Я прохожу практику в фирме EvoLogics, в которой разрабатывают и производят роботов и технику для акустической подводной связи и позиционирования. В рамках своего проекта делаю плагин к опенсорсному софту для водных приборов. Он должен визуализировать получаемые данные в Live View.

«Одна женщина учится уже седьмой раз». Помощь от государства — и как ею злоупотребляют

Государство не только возмещает стоимость обучения, но и выплачивает пособие для учащихся. Его размер зависит от земли, состава семьи. В Берлине глава семьи из двух безработных получает примерно 400 евро и еще 28 евро на проездной. Именно столько он стоит для безработного.

Плюс компенсируется стоимость аренды квартиры, но здесь уже строгие лимиты, зависящие от количества людей в семье. Раньше оплачивали съем квартиры определенного метража, сейчас можешь снять хоть 1000 кв. метров, если они стоят не больше определенной государством суммы. Я знаю большую семью из Турции, которой государство компенсирует две квартиры на одном этаже, у них двери все время открыты, и дети бегают туда-сюда.

Бывает, льготы служат дополнительным стимулом. Многие заканчивают одни курсы и подают документы на другие, потому что им это может быть выгодно. Вроде заняты, домашних не видят, получают помощь от государства, знакомятся с новыми людьми. В соседней группе учится женщина седьмой раз. До этого училась на курсах продавцов, поваров, маклеров, бухгалтеров. Миллиарды уходят на профпереподготовку людей. Но зато статистика по безработице выигрывает, потому что учащиеся считаются занятыми.

Помогает ли корочка программиста в поиске работы

Всеобщего высшего образования в Германии нет. Если в Беларуси уже дипломы давно перестали так цениться, как раньше, здесь документ все-таки служит определенным гарантом качества. И при прочих равных скорее обратят внимание на человека, который окончил профессиональные курсы. Хотя все зависит от работодателя и конкретных задач.

Фактически программированию никто не может научить. Разработчик должен постоянно совершенствовать свои знания. Это столяр может освоить породы дерева, рабочие инструменты, технику безопасности, а потом уже только наращивать опыт. Программирование надо учить постоянно, осваивать новые технологии, языки, фреймворки. Если, конечно, не просто верстаешь страницы.

Сколько зарабатывают программисты в Берлине? Это зависит от компании и ее возможностей. Есть стартапы, в которых будешь работать за еду сутками. Есть солидные финансовые учреждения, в которых айтишник зарабатывает больше 5000 евро в месяц. Я еще не работал по этой специальности, но не знаю ни одного программиста, который бы зарабатывал меньше 3500 евро в месяц. Хороший разработчик получает 50-100 тысяч евро в год.

Лично я хочу защитить в апреле проект и устроиться по специальности на работу, пройти весь путь с самого начала и с кем-то в команде разработать продукт с нуля.

Сейчас, в мои 42, после обучения, мне уже не так страшно, как два года назад, когда надо было перебороть себя и стереотипы. Я, наоборот, понял, что в любом возрасте человек может изменить свою жизнь, в том числе карьеру. И каждый раз, когда мы что-то выбираем, появляется новая вселенная. Может быть, спустя лет 30, сидя на острове, я буду думать: как же здорово, что у меня есть возможность удаленно кодить под зонтиком на Шри-Ланке.