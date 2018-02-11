В Бобруйске провели пикет в честь 100-летия БНР 11.02.2018, 11:18

Жители города фотографировались на фоне «Погони» и бело-красно-белых флагов.

На улице Батова в Бобруйске участники акции в честь 100-летия БНР развернули баннер с изображением герба Погоня и надписью «Не разбіць, не спыніць, не стрымаць. 100 год БНР». Рядом развевались несколько бело-красно-белых флагов, сообщает «Бобруйский курьер».

Инициатором проведения мероприятия стал местный активист Объединенной гражданской партии и Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности Денис Худовец. По его приглашению, в акции приняли участие белорусский политик Алесь Логвинец и основательница гражданского движения «Дзея» Алина Нагорная.

ФОто: facebook.com

Прохожим предлагалось сделать селфи на фоне «Погони», и многие воспользовался такой возможностью.