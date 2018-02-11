Икорная диета Кирилл Нежданский, «Белгазета»

11.02.2018, 11:32

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Долги и границы стали главными факторами белорусско-российской торговли.

Есть мнение, что мы несправедливы к дебиторской задолженности, чересчур строги. Ситуация, когда товар или услуга давно отпущены, а денежки должны были прийти позавчера, является незримой духовной скрепой как отечественной экономической модели, так и российской. Это накладывает специфический отпечаток и на союзную интеграцию, и на внешнюю торговлю. В натуральном выражении - тонны нефти, кубы газа, трактора-самосвалы, кристальной чистоты молокопродукты, в денежном - почему-то всегда осадочек, даже тогда, когда субъекты хозяйствования рассчитываются вовремя. Обидно, но ничего с этим не поделаешь.

В свете предстоящих в РФ президентских выборов у Беларуси сейчас есть шанс что-нибудь улучшить, усовершенствовать и упорядочить в белорусско-российских экономических отношениях. Несколько предвыборных месяцев - небольшой временной интервал, когда московские партнеры, возможно, будут более податливы к предложениям, претензиям и даже фантазиям своих минских коллег, поскольку окажутся заняты демократичным и увлекательным процессом избрания первого лица, каковым по всем прогнозам снова станет Владимир Путин.

Ничего личного - только прагматизм и здравый смысл, таможня и дебиторка. Братские отношения от этого, как показывает практика, нисколько не портятся, а, напротив, ого-го как крепчают - несмотря на отрицательное сальдо.

Справка «БелГазеты». По данным Белстата, товарооборот между РБ и РФ за 2017г. составил $32,425 млрд. (+23,5% к уровню 2016г.), экспорт - $12,83 млрд. (+17,2%), импорт - $19,484 млрд. (+26,4%). Сальдо в торговле с РФ сформировалось отрицательным и составило -$6,764 млрд. против -$4,359 млрд. годом ранее.

ИКОРНАЯ ДИЕТА

30 января состоялась встреча Лукашенко с председателем ГТК Юрием Сенько. При докладе главного таможенника страны сотрудничество с РФ оказалось вынесено в отдельный пункт повестки, второй по счету. Заметим также, что по другую сторону границы втягивание таможенников (ФТС РФ) в выяснение интимных подробностей братской двусторонней торговли пришлось на 2016-17гг. По версии президентской пресс-службы, Лукашенко попросил Сенько «высказать оценки и откровенное мнение по поводу того, есть ли претензии со стороны россиян к соответствующей работе на территории Беларуси... прежде всего по санкционным товарам». Деликатная тема, что и говорить. Наверняка главе ГТК было что рассказать главе государства.

Но вместо обстоятельного изложения доклада Сенько далее в коммюнике следует эмоциональная реплика президента: «В прессе очень часто, да и должностные лица высказывали свои претензии, что белорусские креветки, икра, еще что-то». Должно быть, Лукашенко читает какую-то особую прессу. Мем про «белорусские креветки» родился у россиян в 2014г. Пик его популярности пришелся на 2015г. Изначально он не носил характера претензии, и даже в материалах СМИ про тяжбы нашего Минсельхозпрода с ихним Россельхознадзором креветки фигурировали редко и в конце концов как-то сошли на нет.

Что касается отечественной икры, то статьи на эту тему публикуют преимущественно отечественные же СМИ. Журналисты со знанием дела дивятся тонкому вкусу этого исконно белорусского деликатеса; ссылаются на рекомендации шеф-повара Michelin Фабрицио Джирасоли; спорят, какая лучше - осетровая из Фаниполя или лососевая от «Белрыбы».

Справка «БелГазеты». По данным Белстата, в 2014г. экспорт из РБ в РФ по ТН ВЭД1604 (готовая или консервированная рыба, икра) составил 34,1 тыс. т, в стоимостном выражении - $138,713 млн., в 2015г. - 31 тыс.т и $111,397 млн., в 2016г. - 32,8 тыс. т и $110,481 млн.

Характерно, что Лукашенко, несмотря на восторженное отношение к достижениям отечественного рыбоводства, напутствовал Сенько следующими словами: «Хотелось объективно - в чем нам еще надо поработать, чтобы претензий со стороны россиян было меньше». Действительно, это работа чиновников двух стран, а не пищевиков или ветеринаров, - сделать так, чтобы удаление ястыковой оболочки проходило максимально безболезненно для экспорта, а упитанный белорусский осетр резво и жизнерадостно бил хвостом в фанипольском бассейне, радуя гурманов и главу государства.

КТО КОМУ ДЕБИТОР

Даже самый изысканный вкус элитных сортов белорусской икры не в состоянии заглушить горечь от несвоевременных платежей за поставленную продукцию. Дебиторской задолженностью у нас давно уже занимается Генпрокуратура, и неудивительно, что генпрокурор Александр Конюк последние дни января посвятил решению этой никак не решающейся проблемы.

На совещании по сокращению внешней просроченной дебиторской задолженности и возврату валютной выручки в страну, проведенном в Москве с субъектами товаропроводящей сети (а также вице-премьером Владимиром Семашко и послом Беларуси в РФ Игорем Петришенко), Конюк констатировал: рост экспорта в РФ в 2017г. моментально обернулся ростом дебиторской задолженности.

Справка «БелГазеты». По данным Генпрокуратуры РБ, на 1 декабря 2017г. дебиторская задолженность российских контрагентов отечественным поставщикам достигла $1,953 млрд. (+13,9% к 1 января 2017г.), просроченная - $201,7 млн. (+9,3%). Доля долгов российских субъектов хозяйствования в общем объеме внешней просроченной дебиторской задолженности составляет 43%.

Поучительна отраслевая структура задолженности, практически не меняющаяся в течение последних лет: на первом месте (половина долгов) предприятия Минпрома (включая МТЗ, «Гомсельмаш», «Белшину») и Белнефтехима. Генпрокурор раскрыл проблему так, как это, пожалуй, сделал бы министр экономического блока: «Я отметил предприятия промышленности, гигантов реального сектора. Их продукцию необходимо продвигать с использованием различных механизмов, в т.ч. экспортно-импортного кредитования, отсрочки платежа и т.д. И здесь на первую роль выходит вопрос обеспечения качества продукции. Если мы проиграем борьбу за потребителя - нам нечего будет возвращать». Трудно не подписаться под каждым словом прокурора.

Еще показательнее ситуация с продуктами питания. Вроде бы здесь все с точностью до наоборот, откуда же взяться просроченной задолженности? «За нашими продуктами очереди выстраиваются. Учитывая огромный спрос, казалось, что проблем с оплатой молока, молочных и мясных продуктов быть не должно. Вместе с тем основной прирост просроченной дебиторской задолженности по РФ за 2017г. обеспечен организациями Минской области, в частности холдингом «Мясомолпром», - рассказал Конюк. Получается, никуда от этой треклятой мистической дебиторки не денешься, независимо от того, пылится твой продукт на складах или улетает с прилавка.

Рекомендации генпрокурора просты: устранять лишние звенья, переориентироваться на товарную биржу, сменить критерии оценки экспорта и заодно порядок формирования зарплат в товаропроводящих сетях - гарантированную постоянную составляющую сокращать, стимулирующие переменные выплаты, начисляемые по итогам продаж, увеличивать. Генпрокуратура обещает приложить руку к наведению порядка с дебиторкой. Российские коллеги, включая генпрокурора РФ Юрия Чайку, с которым Конюк провел 31 января переговоры в Москве, помогут - и, собственно, уже помогают. Все эти меры можно только приветствовать.

Однако некая недоговоренность все равно остается, несмотря на отмеченные Конюком успехи и позитивные тенденции: «Что происходило прежде: мошенники из РБ и РФ заключали договоры, которые заранее были обречены на неуспех. Этот процесс, как я вижу, стал не столь явен. Может быть, латентность его увеличилась, т.е. скрытный характер...» Тут впору задаться выходящим за рамки компетенции генпрокурора вопросом о том, почему мошенникам из братских стран, явным и латентным, выгоднее хитрить с фиктивными контрактами, нежели просто вести свой транспарентный и прибыльный бизнес в рамках правового поля?

Увы, вопрос этот, скорее всего, окажется риторическим. В списке страдальцев от просроченной дебиторки числятся почтенные организации, подведомственные Минпрому, Белнефтехиму, Минстройархитектуры, Минсельхозпроду, Беллегпрому. Делать далеко идущие выводы в этой ситуации означало бы бросать тень на целые отрасли, а также на их собственника, по совместительству являющегося и регулятором. Обойдемся без вопросов - точнее, пусть на них отвечает Генпрокуратура.

«В какие-то моменты дебиторская задолженность будет увеличиваться, в какие-то - уменьшаться», - прозорливо прогнозирует Конюк. Думается, прогноз этот безукоризненно точен: полной победы над просроченной дебиторкой ни внутри страны, ни тем более вне ее мы, скорее всего, не увидим, но что намазать на хлеб - точно будет.

Кирилл Нежданский, «Белгазета»