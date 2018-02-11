В Сеуле на акции протеста жгли флаг КНДР 11.02.2018, 11:48

ФОто: yonhapnews.co.kr

Акция пошла на фоне встречи южнокорейского президента с сестрой диктатора Ким Чен Ына.

В столице Южной Кореи в субботу, 10 февраля, около 800 консервативно настроенных активистов приняли участие в акции протеста против участия спортсменов из КНДР в зимней Олимпиаде.

Об этом сообщает Yonhap.

"Консервативные активисты разорвали фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также пытались сжечь национальный флаг страны во время демонстраций в Сеуле в субботу", - говорится в сообщении.

ФОто: yonhapnews.co.kr

Как отмечается, активисты выразили осуждение не только в адрес верховного лидера КНДР Ким Чен Ына, но и в отношении действий южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, чью позицию по Северной Корее они считают слишком мягкой.

ФОто: yonhapnews.co.kr

Акция протеста прошла на фоне встречи Мун Чжэ Ина с группой высокопоставленных чиновников Северной Кореи, включая церемониального главу и младшую сестру лидера КНДР Ким Йо Джонг.

ФОто: yonhapnews.co.kr

Как сообщал сайт Charter97.org, в пятницу, 9 февраля, в Пхенчхане прошла церемония открытия зимней Олимпиады-2018.