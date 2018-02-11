Как белорусы создали успешный бизнес на выращивании сверчков 11.02.2018, 11:59

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Репортаж с самой необычной фермы страны.

«Это – самая необычная ферма в Беларуси! Хозяева выращивают на продажу сверчков, из которых потом в США и Западной Европе производят муку и фитнес-батончики», - говорится в программе «Каждый из нас» на телеканале «Белсат».

В помещении, где выращивают насекомых, поддерживается постоянная температура – около 30 градусов. Сверчков кормят специальной смесью, а время, пока насекомые вырастают и отправляются на заготовку, занимает два месяца.

Герои программы – хозяева и работники фермы рассказали журналистам программы «Каждый из нас», как готовить сверчков. Для этого кроме непосредственно насекомых нужны масло и специи. Необычное блюдо дали попробовать и случайным прохожим. Но решился на это не каждый минчанин!

Килограмм своих насекомых фермеры продают за 50 долларов. За месяц на ферме заготавливают 300 кг замороженных сверчков. Пока продукцию вывозят преимущественно в Москву, но в планах – выход на рынки Азии и Западной Европы.