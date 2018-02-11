«А постой-ка ты 12 часов на ногах!»: как вышивальщица стала крановщицей 2 11.02.2018, 12:20

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Белорусский рынок труда полон неожиданностей.

В стране работодателям не хватает продавцов, швей, обувщиков, слесарей, электромонтеров, водителей, каменщиков, поваров, санитарок, уборщиков помещений, медсестер. А вот секретарям, учителям, экономистам, юристам в случае потери работы, возможно, придется задуматься о смене профессии: они сейчас наименее востребованы на рынке труда. И некоторые резко меняют жизнь — начинают работать в совершенно новой сфере. Как вышивальщица стала крановщицей — в материале tut.by.

Екатерина Харлантьева из Могилева по образованию портниха-вышивальщица, но по профессии не работала ни дня. Зато около 9 лет она была продавцом — торговала и в магазине, и на рынке.

— На продавца все «вешают», даже если он не виноват: и недостачи, и если кто-то что-то украл. А постой-ка ты 12 часов на ногах! Плюс зарплата небольшая. Но вдруг брат, который здесь [на Могилевском автомобильном заводе им. Кирова — филиале ОАО «БЕЛАЗ»] работает, сказал, что на заводе есть места, предложил попробовать — я и пошла.

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В управлении занятости исполкома Кате дали целевое направление на завод: иди, мол, а там, если подойдешь, всему и обучат. Вместе с ней устраиваться пришли четверо, но на учебу в Гомельский газ-институт, где и проходит переобучение на эту специальность, доехали только трое. Сначала три месяца учебы: один — теория, два — практика на месте будущей работы. Потом — сдача экзаменов, получение разряда. И вот Екатерина в кабине крана.

— А первое время ведь и плакала, когда что-то не получалось. Очень волновалась, что не получится. Меня за это волнение ругали, потому что грузы тяжелые, нужно следить, не отвлекаться и правильно выполнять команды, которые подают.

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Добраться до рабочего места Екатерины — тот еще фитнес-квест. Кабина находится на высоте около 10 метров, ведет к ней крутая металлическая лестница с довольно узкими ступеньками. Зато вид на цех — шикарный. Кстати, первым вопросом при трудоустройстве был: «Боитесь ли вы высоты?».

— Я понимаю, что вышивка и шитье, торговля — это далековато от работы крановщицей, но вообще ни о чем не жалею. Здесь все понятно: работаешь хорошо — получаешь не только зарплату, но и хорошие бонусы. И карьерный рост есть — можно осваивать смежные профессии, повышать разряд, — улыбается Екатерина. — Это вам не чеки за прилавком пробивать.