США увеличат продажи стратегической нефти в 1,5 раза 11.02.2018, 12:23

Соответствующий пункт был заложен в соглашение по бюджету на 2018 год.

США продлят распродажу нефти из стратегического резерва и увеличат объем реализации сырья почти в 1,5 раза, или 100 млн баррелей. Соответствующий пункт был заложен в соглашение по бюджету на 2018 год, которое было достигнуто конгрессом в четверг.

Как сообщает Reuters, в рамках бюджетной сделки принято решение продолжать операции по продаже "черного золота" из госрезервуаров вплоть до 2027 года.

Согласно изначальному плану, принятому еще администрацией Барака Обамы в 2016 году, распродажа, стартовавшая в 2017 году, должна была завершиться в 2025-м, а всего на рынок планировалось выбросить 190 млн баррелей, или 28% от стратегического резерва топлива, в котором на начало прошлого года было 695 млн баррелей.

По итогам 2017 года из резерва уже было изъято 18 млн баррелей, которые были реализованы на двух аукционах с участием более чем 20 компаний. В текущем году продажи должны увеличиться до 25 млн баррелей, а максимальные объемы, согласно плану, заложены на 2024-25 гг - по 35 млн баррелей в год.

Новый график требует, чтобы с 2022 по 2025 продажи были увеличены суммарно на 30 млн баррелей, а в 2026-27 гг продолжились бы со скоростью 35 млн баррелей в год.

В результате к 2027 году из стратегического резерва будет реализовано 290 млн баррелей нефти, или 41% от его запасов.

Вырученные средства пойдут на модернизацию нефтехранилищ, которые выработали свой ресурс, а также на покрытие дефицита американского бюджета.

Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке. Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году.

Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся. Новая порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего. Крупнейшую продажу нефти из резерва (30 млн баррелей) США провели в 1991-м году, когда война в Кувейте оборвала поставки на мировой рынок. На 2 февраля в резерве было 665,1 млн баррелей нефти.