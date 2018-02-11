Девять вещей, которые богатые люди делают каждый день 11.02.2018, 12:47

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Желающим разбогатеть следует копировать эти привычки.

Богатые люди делают вещи, которые помогают им оставаться сосредоточенными, энергичными и мотивированными, выяснило издание Entrepreneur (перевод – sravni.ru). Это обеспечивает рост дохода. Если вы хотите тоже разбогатеть, то копируйте эти привычки.

1. Они стараются быть хладнокровными

Богатые люди контролируют свои эмоции. Дипломированный специалист по финансовому планированию Том Корли с 2004 по 2007 год опросил 233 человека с высокими доходами и 128 — с низкими, чтобы написать книгу «Привычки богатых» (Rich Habits). Он обнаружил, что богатых людей объединяет привычка сохранять самообладание. «Когда вы позволяете эмоциям проявить себя, вы буквально отключаете половину своего мозга. Это особенно плохо в стрессовой ситуации, когда требуются все ваши ресурсы, чтобы решить проблему», — написал Том в своем блоге.

2. Они ставят цель и не сворачивают с пути

У богатых людей есть четкий план действий, которого они придерживаются. Это выяснил Идан Шпицер, заработавший 27 млн долларов на компании 911 Restoration (занимается восстановлением помещений, поврежденных водой). Он говорит, что сосредоточение на целях отличает успешных людей от тех, кто пытается выжить.

3. Они составляют список дел на день

В книге «Привычки богатых» Том Корли рассказывает о том, что составление ежедневного списка дел — одна из ключевых привычек обеспеченных людей. Согласно его исследованию, такие списки составляют 81% богатых и 19% бедных людей. Автор советует копировать эту привычку. По его словам, в список должны попадать вещи, которые имеют 80% шансов на завершение в течение дня. Вечером нужно подводить итоги.

4. Они мало смотрят телевизор

Том Корли выяснил, что 67% богатых людей смотрят телевизор менее часа в день, а 77% бедных уделяют этому процессу больше часа ежедневно. Только 9% состоятельных людей смотрят реалити-шоу, а среди бедных таких 78%. Хотите стать богатым? Меньше смотрите телевизор.

5. Они инвестируют в отношения

Нетворкинг — один из главных секретов миллионеров. В своем блоге Том Корли рассказывает, что 79% богатых людей уделяют нетворкингу как минимум пять часов в месяц. Только 16% бедных людей поступают так же.

Эксперт рекомендует пользоваться связями со знакомыми. Это могут быть бывшие одноклассники или однокурсники, коллеги по работе, друзья и просто знакомые. Они могут быть связаны с людьми, которые нужны вам. Просто попросите контакты, которых не хватает.

6. Они занимаются самообразованием

Миллионеры учатся зарабатывать деньги из воздуха. Для этого они занимаются саморазвитием. В качестве инструментов используют подкасты, читают деловые книги, смотрят TED. Богатые хотят всё знать.

Исследование Тома Корли показывает, что 63% обеспеченных людей слушают аудиокниги по дороге на работу. Среди бедных людей таких только 5%.

7. Они резервируют время для себя

Писатель бестселлеров Брендон Берчард встречался со многими богатыми людьми, среди которых Билл Гейтс и Ричард Брэнсон. Он заметил, что все богатые люди выделяют время для себя. Используют его для продвижения, занятий искусством, для обдумывания стратегий и т.д. «Если вы не запланировали это время в календаре на сегодня, то вы можете потерять почву под ногами», — считает Брендон.

8. Они ограничивают рабочий день

В статье для Inc предприниматель Мюррей Ньюлендс рассказал, что богатые люди знают, когда нужно заканчивать рабочий день. «Владельцы компаний попадают в ловушку, думая, что чем больше они работают, тем большего достигнут. Я это редко делаю», — пишет Мюррей. Он советует прекращать рабочий день в 5 или 6 часов вечера. После этого — не следить за телефоном и электронной почтой до следующего дня. Это ограничение помогает отдохнуть и зарядиться.

9. Они едят здоровую пищу

Нет, богатые люди постоянно не едят стейки и не пьют дорогое красное вино. Здоровое питание — одна из привычек миллионеров. Например, писатель и филантроп Тони Роббинс рассказал, что не употребляет кофеин, алкоголь, никотин и наркотики. По словам его личного тренера, Тони на завтрак ест яйца и кокосовый хлеб, на обед — большой зеленый салат с авокадо, а на ужин — картофель с органическим протеином и овощи.