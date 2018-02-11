Нетаньяху: Израиль продолжит защищать свой суверенитет 11.02.2018, 12:59

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля прервал молчание и прокомментировал инцидент на границе с Сирией.

Власти Израиля продолжат защищать страну от любых попыток нанести ущерб ее суверенитету. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя субботний инцидент на границе с Сирией, в ходе которого, по утверждению израильских военных, над еврейским государством был сбит иранский беспилотник и потерпел крушение самолет F-16 израильских ВВС, сообщает ТАСС.

«Я говорил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном о развитии событий в последние 24 часа, я провел серию консультаций сегодня с министром обороны [Израиля Авигдором Либерманом] и главой генерального штаба [Гади Айзенкотом], — сказал глава израильского Кабмина. — Наша политика совершенно прозрачна: Израиль будет защищать себя от любых атак и попыток нанести вред его суверенитету», — распространила высказывания Нетаньяху его пресс-служба.

Он также заявил, что «Израиль считает Иран и Сирию ответственными за сегодняшнюю агрессию». «Мы продолжим делать все необходимое для защиты нашего суверенитета и нашей безопасности», — подчеркнул Нетаньяху.

Премьер отметил, что «уже долгое время предупреждал об опасностях, которые таятся в закреплении Ирана в Сирии в военном плане». По его мнению, «Иран стремится использовать территорию Сирии для атак на Израиль в соответствии с его заявленной целью уничтожить Израиль». «Сегодня утром Иран нагло нарушил суверенитет Израиля, он отправил иранский беспилотник с территории Сирии в Израиль, и это показывает, что наши предупреждения были на 100% правильными», — продолжил премьер.

Ранее в субботу израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля БПЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был ранен тяжело, второй получил легкие травмы.

Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая 8 сирийских, среди которых — три батареи ПВО, а также нанесли удары по четырем военным иранским целям, указали в пресс-службе армии еврейского государства.

Как заявил начальник штаба израильских ВВС, удары по объектами в Сирии стали крупнейшей операцией израильских ВВС против ПВО Сирии с 1982 года.

«Это — полный операционный успех, это было крупнейшей атакой на сирийские системы противовоздушной обороны со времен «Мира Галилее», — передала слова Бара пресс-служба Армии обороны Израиля.

Как сообщали ранее израильские СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал указание министрам не комментировать инцидент в области безопасности на границе Сирией.