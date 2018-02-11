Голландский конькобежец Свен Крамер стал четырехкратным олимпийским чемпионом 11.02.2018, 13:10

Свен Крамер

Фото: EPA/JEON HEON-KYUN

Победа Крамера позволила Голландии вернуть лидерство в медальном зачете Олимпиады.

Легендарный голландский конькобежец Свен Крамер стал четырехкратным олимпийским чемпионом, сообщает tut.by.

В корейском Пхенчхане Крамер был вне конкуренции на дистанции 5000 метров, преодолев дистанцию за 6 минут и 9,76 секунды.

Второе место занял канадец Тед-Ян Бломен, на 0,02 секунды опередивший норвежца Сверре Лунде Педерсена.

Победа Крамера позволила Голландии вернуть лидерство в медальном зачете Олимпиады.