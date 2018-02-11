Пенсионерка: Когда предложили подписать новый договор - потеряла сознание 11.02.2018, 13:35

Фото: belta.by

Как торговцы «чудо-приборами» доводит жителей райцентра до сердечного приступа.

Греческий бог торговли Гермес возлюбил Каменец. Встречи с ним одна брестская фирма назначает каменчанам в районной библиотеке. К сожалению, заканчиваются они зачастую разочарованием, слезами, а порой и сердечным недомоганием. Приборы медицинского назначения, которые жители райцентра покупают за несоизмеримо высокую цену, мягко говоря, не оправдывают ожидания. А вернуть их продавцам проблематично. Так случилось с Валентиной - бывшей учительницей, ныне преподавателем воскресной школы, пишет «Вечерний Брест».

«Научный» подход

«Я сама знаю, что легко поддаюсь внушению, - рассказывает Валентина. - Всегда поступаю по совести и, если нечаянно ошибаюсь, прошу прощения и стараюсь урегулировать отношения по-доброму».

Можно предположить, что и другие 10 человек (большинство - пенсионеры), пришедшие 3 августа прошлого года в местную библиотеку, - люди того же склада. Они не знали, что им будут «втюхивать» товар сомнительного свойства. Их приглашали, ни больше ни меньше, на... «научную конференцию по здоровому образу жизни». Устроители «конференции» обещали рассказать все про их биологический возраст и сообщить много другой полезной информации. Да и место подходящее - храм знаний.

Бывший педагог оценила способности организаторов: «Говорить они умеют хорошо. Тон - правильный, речь - грамотная, логически выверенная и монотонная. Перебивать и спрашивать не позволялось, дескать, все вопросы потом. Случайно или нет, форточка не открывалась, хотя в помещении в тот день было душно».

И тут речь зашла про вкладыши для обуви с интригующим названием «Секрет Гермеса». Как оказалось, именно из-за них весь сыр-бор.

Пластинка под пятку и деревянная стелька

Озабоченным пенсионерам предлагалось разом решить все проблемы со здоровьем. Чудесными свойствами, по словам представителей фирмы, обладал «комплект мини»: вкладыши для обуви в виде металлической пластинки диаметром около 5 см и деревянная стелька «ливанский кедр». Убеждали: если класть такую пластинку в обувь - под пятку, то она, воздействуя на рефлекторную зону, поможет избавиться практически от всех болячек - нарушений опорно-двигательного аппарата, заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, желудочно-кишечного тракта («работаем с учеными, это они изобрели, а мы только продаем»). В целебной силе ливанского кедра долго убеждать не пришлось. Стоимость комплекта - 240 рублей (что сопоставимо с месячным доходом большинства пенсионеров).

Но ведь предлагалась рассрочка! «Стельки вначале и вовсе преподносились как подарок, - рассказывает Валентина, - но оказалось, что они тоже стоят денег. Договор представитель фирмы вынуждал подписать очень быстро, не давая времени на раздумья. Все бумаги уже были заготовлены. Потребовался задаток. У меня при себе было 30 рублей. «Мало, надо 48 рублей». Пришлось одолжить недостающую сумму у знакомой».

«Когда предложили подписать новый договор - потеряла сознание»

Дома женщина со всей отчетливостью поняла: 4 месяца подряд придется выплачивать по договору около 50 рублей. Для пенсионерки сумма чувствительная. А «Секрет Гермеса» в здравом размышлении уже не казался столь убедительным.

На второй день, 4 августа, Валентина отправилась в офис фирмы в Бресте. Знала, что в оговоренные законом сроки (12 дней) она имеет право вернуть товар, которым не пользовалась. Но там ей предложили... заключить новый договор. Дескать, у нее принимают вкладыши для обуви, но пусть она выплачивает 110 рублей за деревянные стельки. «И тут мне стало плохо, - вспоминает женщина. - Хочу расторгнуть договор, а мне тут же предлагают новый подписать. И без того нелады с сердцем, а тут жара в помещении и нервное напряжение, долгие препирательства. Чувствую, теряю сознание. Под руки меня вывели на улицу со словами вдогонку «Еще припадки симулируешь». На товар я уже смотреть не могла, так и оставила его в офисе».

Вскоре ей стал названивать мужчина, который представился как «арбитражная служба» и «представитель интересов фирмы». Предостерегал: неуплата взносов до договору грозит судебным разбирательством. И она должна еще раз приехать в офис фирмы в Бресте и урегулировать спорные вопросы. Чтобы сделать это, женщине понадобилась юридическая и моральная поддержка компетентных людей. Договор с фирмой в конце концов был расторгнут, при этом задаток - 48 рублей - жительнице Каменца так и не вернули. Но она считает: еще легко отделалась, если не считать сердечного приступа.

Кроме этой обладательницы «Секрета Гермеса» (а вкупе с ним и секретов «продвинутого» маркетинга) в тот день покупку совершили еще три человека. Позже она интересовалась у них эффектом оздоровления. Один человек ответил, что комплектом пока не воспользовался. Второй сказал, что эффекта абсолютно никакого. А третья женщина поведала, что носит стельки и подпяточник, но облегчения не почувствовала, хотя пластинка истерлась и проводки повылезали.

Что не помешало представителям фирмы через несколько месяцев провести в библиотеке Каменца еще одну «научную конференцию», заплатив за аренду помещения 50 рублей.

Что вас должно насторожить?

Если по телефону вам звонят незнакомые люди и предлагают посетить «консультацию», «научную конференцию» на тему здорового образа жизни (при этом часто обещают подарки).

Если вас настойчиво просят рассказать о мероприятии своим знакомым и друзьям или сообщить их телефоны.

Если большинство присутствующих на мероприятии - люди пожилого возраста, склонные принимать все сказанное за чистую монету и не ориентирующиеся в особенностях современного маркетинга.

Если вам предлагают купить товар в рассрочку и вынуждают незамедлительно заключить договор купли-продажи.

На сумму 240 и менее рублей в государственной аптеке можно купить сертифицированный товар:

тонометр автоматический для контроля за артериальным давлением (150 руб.);

ингалятор компрессионный, который поможет справляться с простудой (208 руб.);

аппарат квантовой терапии (92 руб.);

облучатель ультрафиолетовый кварцевый (95 руб.);

массажер пружинный, который «разгоняет» соли (2 руб. 54 коп.);

аппарат магнитотерапии для лечения артрита, артроза и других заболеваний в стационарных и домашних условиях (ок. 250 руб.).