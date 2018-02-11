Тереза Мэй пообещала за три недели предоставить план по Brexit 3 11.02.2018, 13:49

Тереза Мэй

Дедлайн для премьера Британии установили однопартийцы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит план относительно выхода страны из ЕС в течение последующих трех недель.

Об этом сообщает BBC.

"Тереза Мэй планирует произнести важную речь в течение последующих 3 недель, в которой очертит будущее виденье отношений между Великобританией и ЕС", - идет речь в сообщении.

Перед этим, несколько министров также должны произнести речи в ходе кампании, которую в офисе британского премьера назвали "дорогой к Brexit". В речах, в частности, идет речь о безопасности, правах работников, торговле и передаче власти.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находится под давлением Брюсселя и ее собственной партии из-за отсутствия плана о виденьи будущего страны после Brexit.