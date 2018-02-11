Самые громкие «разводы» Беларуси с инвесторами 6 11.02.2018, 13:57

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Источник: tut.by

В начале февраля стало известно сразу о двух процессах, начатых в отношении Беларуси российскими компаниями.

Одни хотели производить вагоны, другие — заниматься строительством. В истории Беларуси это не первые случаи, когда на первый взгляд конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество заканчивалось «выдавливанием» иностранного инвестора, пишет tut.by.

«Балтика»

Самый громкий скандал разразился в начале 2000-х. В 2001 году Лукашенко и президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев договариваются об инвестициях в крупнейшего производителя пива в стране, минскую «Крынiцу», пишет «Ежедневник». Россияне были готовы за два года удвоить мощности белорусского предприятия, вложив в него 50 млн долларов. «Балтика» рассчитывала через допэмиссию получить контрольный пакет акций. За год «Балтика» успела под гарантии правительства вложить в «Крынiцу» 10,5 млн долларов. Но государство не спешило отдавать контрольный пакет, предлагая поэтапную схему передачи акций и добавляя «некоммерческие» обременения, вроде строительства ледовой арены на «Тракторе». В конце концов «Балтика», успев основательно обновить производство, в 2002 году свернула реконструкцию «Крынiцы» и подала иск в Международный коммерческий арбитражный суд. В 2002 году суд вынес 5 решений в пользу истца и обязал Беларусь выплатить заем в размере более 10 млн долларов.

Возврат денег занял у «Балтики» несколько лет. Непросто складывалась и дальнейшая судьба актива. «Крынiцу» модернизировали за госсчет, она побывала в доверительном управлении, не раз начинали переговоры по продаже актива одному из мировых грандов, однако оценка завода и его рыночной доли в 40% в 150 млн долларов отпугивала всех претендентов. В числе последних за эти годы побывали все крупные мировые игроки. Государство не оставляет попыток приватизировать свой пивной актив.

Финансовые результаты «Крынiцы» за последние годы не слишком впечатляющие: 2013 год — чистый убыток 7,8 млн долларов, 2014-й — 2,5 млн долларов, в 2015-м предприятие выходит на минимальную чистую прибыль — 1,5 тыс. долларов, в 2016-м прибыль составила 19 тысяч долларов.

UBIG

В 2007 году Мингорисполком подписал инвестиционный договор № 1 с литовской компанией UBIG, принадлежащей Владимиру Романову, на проект «Стадиум». Инвестор должен был до 2010 года на базе стадиона «Трактор» и прилегающей территории возвести торговый и бизнес-центры, крытую спортивную арену, футбольный стадион с естественным газоном, гостиницу и паркинг.

Компенсировать затраты инвестор рассчитывал за счет строительства жилья в Каменной Горке и Лошице. Заявленный объем инвестиций составлял 300 млн долларов. В СЗАО «Стадиум» UBIG досталось 75% акций, Администрации Заводского района — 25%. В качестве социального бонуса к девелоперскому проекту Романов взялся финансировать футбольный клуб МТЗ-РИПО (позднее — «Партизан»). Глобальный кризис 2008 года сорвал проект, инвестор пытался изменить проект, власти согласились сместить сроки реализации, но реализовать его не удалось. В итоге Мингорисполком разорвал инвестдоговор, а обидевшийся Романов грозился через суд вернуть потраченные в Беларуси 30 млн долларов.

Впрочем, неприятности Романова преследовали не только в Беларуси. Он оказался в эпицентре скандала в Литве, когда в начале 2013 года Центробанк Литвы объявил о приостановке деятельности банка Ukio bankas, который входил в холдинг UBIG, из-за невыполнения норматива достаточности капитала, Генпрокуратура вела расследование, подозревая банкира в присвоении и растрате в особо крупном размере. Романова задержали в России в 2014 году.

Ford

Первая попытка наладить в Беларуси сборку легковых автомобилей, предпринятая в 1997 году, была самой громкой за счет именитого партнера, компании Ford. После длительных разногласий по вопросу о том, на каких условиях должна работать компания в Беларуси, «Форд Юнион» вошел в СЭЗ «Минск» и получил налоговые льготы. В поселке Обчак под Минском организована сборка легковушек и микроавтобусов. Александр Лукашенко лично выехал на Ford Escort из дверей корпуса, пишет «Ежедневник». Совместное предприятие «Лада ОМС» и Ford Motors (доля иностранного инвестора — 51%) готово было замахнуться на сборку 6000 автомобилей в год. В итоге в 1998 году завод выпустил 1840 автомобилей, а в 1999 году — 440. В 2000 году Ford свернул сборочное предприятие. Официально озвученная кельнским офисом Ford Motor Company причина закрытия — «оптимизация использования производственных мощностей в Европе», неофициальная — лишение некоторых льгот и просчеты компании в ценовой политике, в результате чего в России белорусские автомобили оказались неконкурентоспособными. «Развод» станет самым тихим из громких — Ford продал долю в СП английской компании S&W Sanderson.

«Коммунарка» и «Спартак»

В начале 2000-х гражданин США Марат Новиков собирал в холдинг две крупнейшие кондитерские фабрики Беларуси. Фактический владелец «Спартака» через подконтрольную фирму MOL Corporation приобрел за 390 тыс. долларов 9,38% акций «Коммунарки». Инвестор выстраивал сбыт и закупки сырья, активно налаживал экспорт белорусских конфет в США. Бизнесмен строил планы по созданию в России розничной сети под брендом «Маратовские». В Беларуси он выкупил гостиницу «Октябрьская» в Гомеле и делал другие инвестиции в недвижимость. В 2010—2011 годах структуры Марата Новикова довели свой пакет акций на «Спартаке» до контрольного (свыше 55%), на «Коммунарке» — «близкого к контрольному». В 2012 году произошла приснопамятная национализация. Новиков не только потерял свои активы через оспаривание государством в сетях прошлых сделок с акциями, но и стал персоной нон грата в Беларуси.