Белорусы отдали машины в ремонт – а нашли их на «разборке» 7 11.02.2018, 14:25

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Ремонт автомобиля - дело хлопотное и затратное.

Именно поэтому автолюбители в поисках идеального соотношения цены и качества часто выбирают не официальные СТО, а мастерскую из разряда "знакомый посоветовал", "рекомендации хорошие" и тому подобное.

Конечно, такой выбор - личное дело каждого, все понимают, чем рискуют. Например, можно получить некачественный ремонт. Но лишиться после этого своих "железных коней" - событие, выходящее за рамки даже для "серого" рынка услуг.

Иван рассказал ABW.BY, как самый настоящий ужас автовладельца стал реальностью:

"Помимо основной работы я являюсь волонтером поисково-спасательного отряда "Ангел". Из-за постоянных поездок в свое время приобрел автомобиль Audi 80, старенький, конечно, но в технически хорошем состоянии. Поскольку мне вместе с другими волонтерами из отряда кататься приходилось, мягко говоря, не по дорогам общего пользования, а по лесам и полям, то и необходимость ремонта возникала гораздо чаще, чем у обычного автомобилиста. Конечно же, искали мастеров по рекомендациям, с адекватными ценами на услуги, ведь эксплуатировали авто в волонтерских целях, а платить приходится свои кровные.

В декабре 2017 года пришло время очередного ремонта. Мне посоветовали толкового автомеханика в поселке Колодищи, что под Минском, по имени Алексей. Оснований не верить рекомендациям товарищей не было, и я, предварительно созвонившись с мастером, пригнал автомобиль к нему. Все как обычно: сделай то-то и так-то, позвони, я приеду рассчитаюсь.

Время шло, звонков не было, поэтому начал уже названивать я. "Отмазки" были разные: то не успел, то докупить что-то нужно… И начал этот процесс затягиваться, а в душу стали закрадываться подозрения. Озвучив свое беспокойство в социальных сетях, я, к удивлению, обнаружил, что у меня есть "товарищи по несчастью", которые столкнулись с такой же проблемой, причем у этого же автомеханика. Вести разлетелись по Сети, и результат не заставил себя ждать - один пользователь прислал мне на телефон фото до боли знакомого автомобиля, вернее - фото того, что от него осталось.

Как мне пояснили, это находилось в поселке Усяж Смолевичского района, на "авторазборке". Оперативно прибыв на место, я сразу понял: это мой автомобиль, вернее - это был когда-то мой автомобиль. Жалкие остатки моей Audi напоминали сцену из апокалиптического кино. Снаружи, конечно, жесть, но внутри было еще хуже.

Вывод напрашивался сам собой: восстановлению автомобиль уже не подлежит, он попросту разобран на запчасти. Отдал, называется, отремонтировать. Телефон автомастера Алексея был недоступен.

У меня же сразу возникло несколько вопросов. Как мог мой автомобиль попасть на "разборку", когда документы все у меня? Почему индивидуальный предприниматель, которому эта "разборка" принадлежит, принял автомобиль без документов? Да и зачем VIN-номер вываривать? Тут попахивает криминалом. Владелец "авторазборки" ничего внятного пояснить не смог. Конечно, я вызвал милицию. Сотрудники ОВД приехали, к слову, оперативно, поговорили, описали остатки Audi - и все.

Материалы проверки до сих пор бродят где-то у правоохранителей, их пересылают туда-сюда, а "разборка" в поселке Усяж работает до сих пор - как с гуся вода! Ну как можно распилить на запчасти авто без документов, если по процедуре перед утилизацией автомобиль нужно снять с учета, а сделать это может только собственник, то есть я? Разве владелец "разборки" этого не знал? Знал, иначе и быть не могло. Сижу вот теперь и жду, чем все закончится".

Иван оказался не единственным пострадавшим собственником в этой истории. Нам удалось найти и других автолюбителей, которые также стали жертвой этого автомеханика.

Елена сама написала нам, как было дело:

"В 2015 году наша семья столкнулась с неприятной ситуацией, которая тянется до сих пор. Мы отдали автомобиль Volkswagen Transporter Алексею из поселка Колодищи подварить и покрасить, его нам рекомендовали знакомые.

В срок машина не была готова, а показания спидометра на нашем авто сильно отличались от показаний на момент передачи. Ремонтник просил у нас еще недельку на выполнение всех обязательств, а потом еще и еще… В сентябре 2015 года нам пришлось обратиться в Боровлянский ОВД. Там, рассмотрев нашу ситуацию, сказали обращаться в суд. До декабря мы пытались решить этот вопрос через медиацию, что не дало никаких результатов.

Медиация - переговоры сторон с участием медиатора с целью урегулирования спора путем выработки взаимоприемлемого медиативного соглашения.

В декабре 2015-го мы подали иск об изъятии нашего имущества из чужого владения и компенсации причиненного ущерба. Первое заседание состоялось в июне 2016 года, ответчик на него не явился, да и на второе тоже. На третье и четвертое заседания ответчик был вызван судом (милицией). Так в судах мы провели до 21 декабря 2017 года. Решение суда было заочным, так как ответчик больше на суды не приходил. За это время мы сделали оценку автомобиля (судебную автотехническую экспертизу), суд вынес решение в нашу пользу.

По интересному стечению обстоятельств мы 27 декабря познакомились с группой пострадавших от действий Маталыги А.А. (такова фамилия того самого Алексея. - Прим. ред.). Все пострадавшие, как и мы, отдавали этому человеку свои авто в ремонт и в лучшем случае забирали их "с кулаками", но неотремонтированные. Тем пострадавшим, которые смогли забрать свои автомобили, пришлось восстанавливать их на других СТО.

Всем этот ремонтник в качестве гарантии писал расписки и просил отсрочки под разными предлогами. Некоторые автовладельцы больше свои машины так и не увидели - те просто исчезли. До этого мы были уверены, что наш автомобиль находится в гараже у Алексея, но один из пострадавших сказал, что осенью гараж был пуст… Одним из последних пропавших автомобилей был Audi 80.

В свете этих событий 17 января 2018 года я и мой муж поехали искать свой Volkswagen по возможным "разборкам". И чудо - мы находим пропавшую Audi 80 на "авторазборке" в Смолевичском районе. Как в итоге оказалось, эта "разборка" принадлежит ИП. Владелец Audi (а это и есть Иван, о котором написано выше. - Прим. ред.) приехал в течение часа и узнал свое авто. Подтянулись и другие пострадавшие.

Вызвали наряд милиции Смолевичского ОВД. На этой "авторазборке" были найдены также запчасти от других пропавших машин, которые были переданы для ремонта Маталыге А.А., Ford Transit и наш Volkswagen Transporter. И это только те автомобили, хозяева которых смогли приехать, узнать свои авто или то, что от них осталось. Владелец "разборки" всячески отрицает свою вину и считает себя таким же пострадавшим и обманутым, как и мы.

Но возникает вопрос: как честный предприниматель может приобретать автомобили безо всяких документов, хранить их, разбирать на запчасти, вырезая VIN-номер, и сбывать? Самое удивительное во всей этой истории то, что всем пострадавшим, кто обращался с заявлениями в ОВД относительно Алексея, на протяжении нескольких лет давались отказы в возбуждении уголовного дела.

Почему все эти заявления, а их было очень много, не объединялись в одно дело? Мы просто хотим уберечь других доверчивых людей от подобной ситуации. Ведь эта "разборка" до сих пор работает, а Алексей, возможно, продолжает свою деятельность".

Для полноты картины приведем историю еще одного пострадавшего - Дмитрия:

"В июне 2017 года я столкнулся с необходимостью кузовного ремонта собственного автомобиля Fiat. Знакомых мастеров кузовных дел у меня не было, я решил разместить объявление на одной интернет-площадке. Откликнулись несколько человек, я проехал около 5 мест, показывая авто и собирая информацию о стоимости ремонта. Одним из откликнувшихся был Алексей.

Встретились мы с ним в поселке Городище, улица 8 Марта, 12, где он на тот момент производил сварочные работы. Договорились о стоимости работ и о сроках. Хорошо подвешенный язык Алексея убедил меня, что передо мной хороший специалист. Буквально на следующий день я пригнал автомобиль, оставил его и дал аванс, обозначив запрет на эксплуатацию. Документы на машину не передавал.

Заезжая ежедневно в Городище, я убеждался, что машина моя не делается, а через 2 дня вообще пропала, однако появилась днем позже. На вопрос, где находится автомобиль, Алексей ответил, что перегнал к соседу, показать отказался. Такой "ремонт" продолжался около 7-8 дней, после чего я вызвал милицию, так как Алексей отказался отдавать авто и возвращать деньги.

Приехавший участковый мягко и ненавязчиво убедил меня "дать возможность автомастеру закончить ремонт". Я согласился, дал ему 3-4 дня на то, чтобы все завершить. Через 2-3 дня я снова убедился, что ремонт не идет никак, поэтому решил забрать авто. Приехав по известному мне адресу, увидел, что из гаража пропало все оборудование.

Тут начался цирк и чудеса. Алексей сказал, что машину не отдаст и деньги вернуть не может. Эта пустая беседа продолжалась около часа. Затем он куда-то исчез на полчаса. В это время во двор зашел неизвестный мне человек и протянул... ключи от моего авто со словами: "Извините, это я взял ключи, так как Леша должен мне 50 долларов".

Я выглянул на улицу и увидел автомобиль Opel с опознавательными знаками "такси", в котором сидел Алексей на пассажирском сиденье. Он соизволил вернуться в гараж, где продолжилась беседа, в которой я предложил ему написать расписку. Он долго отказывался, однако после предложения вызвать милицию согласился.

Но... у него не было документов, подтверждающих личность. Сославшись на это, он уехал в неизвестном направлении, появился примерно через полтора часа, предъявил свидетельство о браке, написал расписку, в которой указано, что он должен мне деньги и что не произвел ремонт автомобиля.

Дома я начал поиски в интернете и наткнулся на других пострадавших от его рук. Мне стало понятно, что это уже дело милиции, и я написал туда заявление. Одномоментно мне пришли штрафы из ГАИ с камер фотофиксации, из чего выходило, что без моего ведома Алексей катался на моем автомобиле, в чем он, собственно говоря, и сознался при опросе в милиции. А не угон ли это?

Статья 214 УК РБ. Угон транспортного средства или маломерного водного судна

1. Неправомерное завладение транспортным средством или маломерным водным судном и поездка на нем без цели хищения (угон) - наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же действие, совершенное повторно, либо с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекшее по неосторожности причинение ущерба в особо крупном размере…

Милиция отказала в возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество", отказала также и в угоне, хотя Алексей использовал мое авто в личных корыстных целях. Еще я был вынужден заплатить штрафы за превышение скорости, когда он разъезжал на моем автомобиле по дорогам Беларуси. Через некоторое время я обратился в прокуратуру Минского района с жалобой. На нее последовал ответ, что все законно, оснований для привлечения Алексея к уголовной ответственности нет. Рекомендовано было обращаться в суд.

Примерно в середине декабря я и несколько пострадавших от рук Алексея повторно обратились в прокуратуру Минского района. Ответ пока ждем, время у нас есть. Судя по сказанному выше, явно прослеживается серия покушений на чужую собственность и чужие деньги, причем не одним человеком, а целой группой. Одни "разводили" людей на деньги и по возможности загоняли автомобили в поселок Усяж на "разборку", а другие разбирали автомобили и продавали по запчастям, имея точки продаж.

К сожалению, в данный момент ни прокуратура, ни милиция не видят фактов, которые нам, пострадавшим от рук Алексея, кажутся очевидными".