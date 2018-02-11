Предприниматели в Гродно требуют снизить налоги 5 11.02.2018, 14:40

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С 1 марта единый налог собираются поднять на 7%.

Предприниматели рынка «Южный» собираются выступить за отмену повышения единого налога, ссылаясь на заморозку сборов по декрету № 7, пишет «Перспектива».

— По нашей информации, с 1 марта налог собираются поднять на 7%. Сейчас торговля идет слабо. Каждую неделю надеемся только на выходные дни, когда приезжают покупатели с районов. При этом ожидаем повышения ставки арендной платы, — пояснил председатель совета предпринимателей Южного рынка Андрей Шестеряков.

Напомним, что декрет № 7 «О развитии предпринимательства», который вступит в силу 26 февраля, гарантирует то, что налоги не будут поднимать до 2020 года. Кроме этого, вводится табу на появление новых сборов. Новшество должно простимулировать деловую активность: снизить финансовую нагрузку и дать возможность бизнесменам рассчитать свою прибыль. Правда, документ оговаривает возможную индексацию налоговых ставок в белорусских рублях в целях адаптации к инфляционным процессам.

— Этим дополнением можно воспользоваться. На сегодняшний день платим 89 рублей налога. В прошлом году эту ставку подняли на 12,4%, — уточнил Андрей Шестеряков.

Собеседник надеется на удачный исход предложения. Голосование за повышение налогов будет происходить в новом формате:

— Скорее всего, на очередном общественно-консультативном совете директоров крупных магазинов не будет. Раньше проводили совместные собрания, где присутствовали мелкие предприниматели, владельцы производств, оптовики и руководители больших торговых сетей. Понятное дело, что финансовые возможности у всех были разные. Крупные сети всегда выступали за то, чтобы помочь казне отчислениями, — рассказал председатель совета.

Мелкие торговцы надеются на то, что их услышат в связи с тем, что решения о ставках единого налога принимает местный «совет депутатов». Правда, ориентируясь на мнение властей, ведь налоги — доходная статья местного бюджета. Есть ли шанс у предпринимателей на заморозку сбора.

Директор Гродненского областного учреждения финансовой поддержки предпринимателей Александр Пономарев высказал свое мнение:

— Конечно, можно понять, что предприниматели могут и день без покупателей простоять. Но надо подумать и о зарплатах, которые идут с бюджета. Здесь же финансирование школ, больниц. Может, бизнесмены и убедят депутатов пойти навстречу и налог поднимут, допустим, на 4%. Но в любом случае это небольшая сумма повышения, по крайне мере, по моему личному мнению.