В Подмосковье разбился пассажирский самолет 11.02.2018, 15:30

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Иллюстрационное фото: Polet.me

На борту находился 71 человек.

В Подмосковье упал пассажирский самолет Ан-148, сообщает «Интерфакс».

Как пишет агентство, самолет упал вблизи деревни Аргуново в Подмосковье. На борту находился 71 человек.

«Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», – сказал источник.

Первые кадры с места крушения самолета Ан-148. Обломки лежат в открытом поле. Следов пожара нет pic.twitter.com/uN50okkzj7 — Breaking Mash (@BreakingMash) 11 февраля 2018 г.

ТАСС сообщает, что на борту было 65 пассажиров и члены экипажа. На место происшествия отправили спасателей МЧС.

Собеседник «Интерфакса» сообщает, что очевидцы видели падение горящего самолета. По данным источника РИА «Новости», самолет нашли с воздуха в Раменском районе Подмосковья.

На месте крушения обнаружили фрагменты двух тел, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Обломки разбросаны в радиусе километра, пожара на месте крушения нет.

Согласно данным с сайта FlightRadar, упавшему самолету было почти восемь лет. «Саратовские авиалинии» купили его у авиакомпании «Россия» в феврале 2017 года.

При этом собеседник агентства настаивает, что самолет был грузовым, а не пассажирским. Аналогичную версию озвучил телеграм-канал Mash. Канал также опубликовал видео с места крушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (часть 3 статьи 263 УК), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.