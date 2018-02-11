Биткоин в Капитолии: американские регуляторы признали криптовалюты 11.02.2018, 15:29

Сенаторы США определились в своем отношении к криптовалютам и их регуляции.

Криптосообщество может вздохнуть с облегчением: долгожданное заседание Сената США, посвященное криптовалютам и их регуляции, прошло в весьма позитивном ключе. Глава SEC Джей Клейтон и председатель CFTC Кристофер Джанкарло рассказали о планах своих ведомств, о защите пенсионеров, просвещении библиотекарей и собственных детях, предпочитающих биткоин фондовому рынку, передает Forbes.

Всего 9 лет прошло с момента, как Сатоши Накамото выпустил свою «белую бумагу» (WhitePaper), а биткоин уже стал предметом бурных обсуждений сенаторов на Капитолийском холме. И криптовалюты, и стоящая за ними технология медленно, но верно меняют нашу жизнь. А также требуют поддержки государственных структур, развития и федерального надзора. Поэтому главный вывод для криптовалютного сообщества по итогам исторического заседания: ни о каком запрете операций с криптовалютами или торгов криптоактивами речи не идет.

Конечно, сенаторы и законодатели уделяли больше внимания предотвращению мошенничества, усилиям федеральных агентств и формированием адекватной законодательной базы, а также защите инвесторов и пользователей — особенно пенсионного возраста(!) — от рисков, связанных с криптовалютным бизнесом. Тем не менее, как сказал один из сенаторов, технология блокчейн уже является одним из самых перспективных изобретений и приобретений человечества в XXI веке и вполне может изменить нашу жизнь, как в свое время ее изменила мобильная связь.

Криптовалютам все возрасты покорны

Председатель Комиссии по торговым фьючерсам Кристофер Джанкарло буквально растопил сердца всех криптопользователей, рассказав историю о своих трех детях — мол, он всячески пытался заинтересовать их фондовым рынком, но они все равно предпочли биткоины. Энтузиазм молодого поколения, по словам Джанкарло, необходимо уважать, но задача федеральных агентств — защищать юные умы и их кошельки от тех, кто пытается обмануть систему и нажиться на все еще растущем хайпе.

Джанкарло отметил, что, в отличие от молодежи, которая схватывает новую информацию на лету, люди постарше часто становятся жертвами мошенников — именно по причине незнания нюансов работы блокчейн технологий и их встраиваемости в финансовую систему. Поэтому образование в этой области — одна из задач госведомств. Кстати, одной из категорий, которой будет уделено особое внимание, оказались библиотекари — по статистике, именно библиотечные компьютеры в США массово используются для поиска ключевых слов по криптовалютам.

Правила для ICO

Одним из насущных вопросов были и остаются ICO, и глава SEC Клейтон уделил ему достаточно внимания. Он категорично заявил, что в абсолютном большинстве случаев токены новых проектов являются securities — «и точка» — и финансирование проектов стоит рассматривать отдельно от, например, биткоина, обеспечив им специальное регулирование.

Многие проекты, по словам Клейтона, уже на стадии ICO пытаются нарушить закон, и задача американских юристов — наладить нормы таким образом, чтобы мошенники не могли уйти от наказания. Кстати, пару недель назад, выступая перед американскими адвокатами, Клейтон произнес весьма эмоциональную речь, которая разошлась по Сети благодаря фразе: «Вы думаете, что ваши регуляторы — идиоты?». Глава SEC взывал к совести, профессиональной честности, компетенции и репутации юристов, которые зачастую помогают клиентам на ICO лавировать между законодательными актами.

Несмотря на беспокойство сенаторов о рисках для рядовых инвесторов, которые зачастую не разбираются в объектах своих инвестиций, была обещана поддержка в разработке нормативной базы и финансировании.

Рынок отреагировал на итоги слушаний позитивно. Цена Bitcoin в этот день «зеленела» и превысила $7400.