Премьер Польши получил награду в США 11.02.2018, 15:48

Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий удостоился Золотой медали как специалист в области международной торговли.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий удостоился Золотой медали Американского института польской культуры, действующего на Флориде. Медаль от имени главы польского правительства во время ежегодного Польского бала в Майами приняла министр Анна Мария Андерс, уполномоченный правительства по делам международного диалога, сообщает «Радио Польша».

Глава Американского института польской культуры и организатор бала – почетный консул Польши в Майами Бланка Розентейл, обосновывая в беседе с Польским Радио присуждение Матеушу Моравецкому Золотой медали возглавляемого ей учреждения, сказала: «Матеуш Моравецкий – большой специалист в области международной торговли, знающий, как развивать Польшу, как привлечь инвесторов. Мы очень рады, что Польша снова становится мощной страной».

В свою очередь, вице-спикер Сейма Адам Белян выразил убеждение, что такие мероприятия, как Польский бал и награды в знак признания заслуг польских политиков, интегрируют представителей польской диаспоры в США и служат укреплению отношений между Вашингтоном и Варшавой.