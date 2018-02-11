Лайфхак: Что делать, если ваши документы утеряны 1 11.02.2018, 15:53

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Рассказываем, как правильно и в какие сроки можно восстановить утерянные документы.

Паспорт, водительские права, диплом об образовании, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение и военный билет - главные документы, в случае утери которых жизненно важно их восстановить, пишет «Вечерний Брест».

Самой болезненной утратой является потеря главного документа - паспорта. Для его восстановления необходимо обратиться в отдел по гражданству и миграции по месту прописки.

С собой необходимо иметь:

- заявление, в котором указаны причины потери документа или его кража;

- заявление на оформление нового документа;

- 4 фото;

- квитанция об уплате государственной пошлины (одна базовая величина - 24,5 рубля). Для детей до 14 лет за восстановление документа платить не надо.

Стандартный срок восстановления паспорта - один месяц. Можно и быстрее, заплатив за срочность две базовые величины. В этом случае получить документ на руки можно в течение 15 календарных дней. При нахождении старого паспорта его необходимо отдать в органы внутренних дел, так как с момента написания заявления об утере он является недействительным.

Если утеряно водительское удостоверение, обращаться нужно в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции по месту регистрации. Для начала выдадут временное разрешение, которое будет действительно в течение месяца. Стоимость составляет 1,15 руб. Если же документ за месяц не найдется, водитель получит дубликат прав вместе с талоном, цена которого составляет 3 базовые величины. Чтобы его получить, необходимо предоставить:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства;

- медицинскую справку;

- квитанции об оплате: за заявление (1,84 руб.), за временный талон (1,15 руб.), за компьютерные услуги (0,92 руб.).

Чтобы восстановить свидетельство о рождении, нужно обратиться в местное отделение загса. При себе необходимо иметь паспорт, письменное заявление и квитанцию об уплате пошлины в размере одной базовой величины.

Дубликат документа с пометкой, что он выдан повторно, будет готов примерно через неделю.

За восстановлением диплома о высшем или среднем специальном образовании необходимо обратиться в то учреждение, которое выдало данный документ. С собой нужно иметь заявление, паспорт и квитанцию об уплате пошлины. Стоимость восстановления школьного аттестата составляет 0,1 базовой величины, стоимость диплома вуза или ссуза - 0,2 базовой величины. Приложение к документу выдается бесплатно.

В среднем на восстановление документов уходит 15 дней.

Если утеряно пенсионное удостоверение, нужно обратиться в районный отдел Фонда социальной защиты населения. С собой иметь одну фотографию и паспорт. За дубликат платить не нужно, готов он будет в течение 10 дней.

В случае утери военного билета обратиться следует в военный комиссариат по месту жительства, где военнослужащий состоит на учете. Требуется только написать заявление. Документ выдадут в течение пяти дней бесплатно.

Важно помнить, что, если причиной утраты являлось небрежное хранение документа, гражданин может быть привлечен к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до трех базовых величин.