Стали известны подробности крушения пассажирского самолета в Подмосковье 11.02.2018, 16:22

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ФОто: Авиатранспортное обозрение

Росавиация рассказала об обстоятельствах крушения пассажирского самолета.

Как рассказали в Росавиации, связь с Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевшем в Орск, пропала вскоре после вылета самолета из аэропорта «Домодедово». Об этом сообщает «РИА Новости».

Самолет вылетел из аэропорта в 14:21 по минскому времени, задержка составила 21 минуту. «Спустя несколько минут после взлета с экипажем самолета пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья», — цитирует агентство заявления Росавиации.

В ведомстве также подтвердили, что на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В настоящее время к поисковой операции привлечены силы Росавиации, МЧС, авиации общего назначения.

В пресс-службе МЧС России «Интерфаксу» сообщили, что первые спасатели уже прибыли на место крушения самолета. «Первые группы спасателей прибыли на место крушения самолета. Разлет обломков около 1 км», — сказал агентство представитель пресс-службы ведомства. Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб с воздуха обнаружили место крушения Ан-148.

По данным «РИА Новости», к месту крушения самолета из аэродромов Чкаловский и Мячково вылетели два вертолета Ми-8 со спасателями.

В «Домодедово» в связи с крушением Ан-148 создан оперативный штаб. «В аэропорту создан оперативный штаб, который будет предоставлять информацию. Аэропорт продолжает обслуживать рейсы в штатном режиме», — сказал РБК представитель аэропорта.

Ан-148 перестал передавать информацию о своем местонахождении недалеко от поселка Аргуново в Раменском районе Подмосковья, свидетельствуют данные сайта Flightradar24. Скорость самолета в последний момент передачи данных составляла 614 км/ч, он летел на высоте 990 метров.