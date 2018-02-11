В понедельник в Беларуси ожидается до -9 градусов 11.02.2018, 16:32

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В отдельных районах страны пройдет небольшой снег.

В ближайшие сутки, 12 февраля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами ожидается туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер будет южный, слабый до умеренности.

Температура воздуха ночью и утром понизится до 3-9 градусов мороза, во второй половине дня ожидается от плюс 2 до минус 3 градусов.