Белорусам придется заплатить за продажу щенков и котят 17 11.02.2018, 16:49

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В Беларуси действует налог на продажу животных.

Инспекция МНС по г. Минску напоминает о необходимости уплатить единый налог при реализации щенков и котят, передает neg.by.

Реализация при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) согласно ст. 295 Налогового кодекса не требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии, что физическое лицо занимается этим самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.

При этом физические лица до начала осуществления реализации котят и щенков должны выполнить два условия:

– подать в налоговый орган по месту регистрации письменное уведомление о намерении реализовывать котят и (или) щенков с указанием, когда и где они собираются это делать;

– уплатить соответствующую сумму налога.

В столице ставки единого налога на текущий год установлены решением Мингорсовета от 21.12.2016 № 261 (в редакции решения от 18.10.2017 № 346) и в месяц составляют:

– при реализации котят – 38 BYN.

– при реализации щенков – 52 BYN.

Надо сказать, немалые деньги. Может, лучше бесплатно отдать «в хорошие руки»?