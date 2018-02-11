The New York Times начнет использовать дополненную реальность в своих материалах
- 11.02.2018, 16:58
Пользователи смогут с помощью смартфона просматривать реалистичные трехмерные иллюстрации к материалам.
Руководство The New York Times намерено использовать технологию дополненной реальности в своих материалах, передает glavnoe.ua.
Пользователи смогут с помощью смартфона просматривать реалистичные трехмерные иллюстрации к материалам. Это даст возможность перейти к новому опыту восприятия историй, рассказанных журналистами The New York Times.
Augmented Reality: How the New York Times will Bring the News Into Your Home @nytimes #AR #augmentedreality https://t.co/mqp5uX7ug6 pic.twitter.com/oQ7ILLPCA9— TTU iCube (@ttuicube) 2 февраля 2018 г.
«Камера смартфона будет способна открыть для читателей окно в новый мир, где объекты из наших статей смогут оживать прямо в вашей спальне. Истории, которые описывают нашу жизнь, могут оказаться прямо перед вами», — отметили в издании.
Для наглядности The New York Times разместило в своем материале пример того, как можно использовать технологию дополненной реальности: публикацию необходимо открыть в мобильном приложении The New York Times.