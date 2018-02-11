Таможенники рассказали, как белорусы «незаметно» ввозят в страну дорогие товары 3 11.02.2018, 17:10

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Заграничный шопинг любят многие, а вот платить пошлину за дорогостоящие покупки хотят не все.

В ГТК рассказали tut.by, как часто белорусы пытаются скрыть при въезде в страну товары, стоимость которых значительно превышает установленные лимиты.

Напомним, с 14 апреля 2016 года в Беларуси также ввели лимиты на ввоз товаров из-за границы. Так, те, кто выезжает за пределы страны не чаще одного раза в три месяца, могут провезти для личного пользования товар на сумму до 1500 евро и весом не более 50 килограммов. Тем, кто чаще ездит за границу, можно привезти беспошлинно из-за рубежа товар на сумму не более 300 евро или весом не более 20 килограммов. За превышение лимитов нужно заплатить ввозную таможенную пошлину с суммы превышения, таможенный сбор и налог на добавленную стоимость.

При пересечении границы авиатранспортом лимиты на товары остаются прежними — на сумму до 10 000 евро и весом не более 50 килограммов независимо от количества поездок за рубеж.

— В 2017 году должностными лицами таможенных органов Республики Беларусь установлено порядка 60 фактов недекларирования физическими лицами дорогостоящих товаров для личного пользования — стоимость одной единицы товара свыше 1500 евро, — рассказали в Государственном таможенном комитете.

За нарушение можно понести даже уголовную ответственность.

— При незаконном перемещении товаров, подлежащих декларированию, гражданин может быть привлечен к административной ответственности. Также физическому лицу необходимо уплатить таможенные платежи, — сказали в ГТК. — При этом в случае, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает крупный размер, то есть в две тысячи раз больше размера базовой величины, физическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь.