В Польше сняли фильм о белорусском художнике Ленике Тарасевиче 11.02.2018, 17:23

Лёник Тарасевич

Фото: radio.bialystok.pl

Документальный фильм вышел под названием «Тутэйшы».

В Польше сняли фильм об известном белорусском художнике Ленике Тарасевиче.

Как ранее сообщал Charter97.org, 8 февраля Леник Тарасевич удостоен премии профессора Гейштора за «Cознательную и многолетнюю деятельность на благо налаживания взаимопонимания между различными этническими, языковыми и религиозными группами польско-белорусско-литовского пограничья.

Вечером 8-го февраля в Королевском замке в Варшаве о Ленике Тарасевиче, как деятеле, который предан белорусской культуре и известном художнике, говорили важнейшие польские политики и интеллектуалы.