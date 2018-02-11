Российские конструкторы заявили об отсутствии у Запада средств против «Искандеров» 20 11.02.2018, 17:33

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С таким заявлением выступил генеральный конструктор «Конструкторского бюро машиностроения» Валерий Кашин.

Для противодействия оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) «Искандер-М» у стран Запада нет на сегодняшний день никаких средств, заявил генеральный конструктор «Конструкторского бюро машиностроения» Валерий Кашин, передает РБК.

«Это действительно эффективное оружие. Это высокоточное оружие, которое с хирургической точностью обеспечивает поражение. Реально у Запада из того, что нам известно, и из того, что они анонсируют как перспективное, нет пока у них таких средств противодействия», — сказал Кашин в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» (цитата по «Интерфаксу»).

«Искандеры-М» способны пробить систему противоракетной обороны (ПРО) противника, рассказал Кашин, однако не стал уточнять, как это происходит. «Эти слова слишком серьезные, чтобы они произносились голословно. Более подробно я бы не стал эту тему развивать, но поверьте, что это так», — сказал генконструктор.

Заместитель начальника научно-технического направления по разработке комплекса «Искандер-М» КБМ Валерий Дробинога рассказал, что «Искандер-М» оснащается в том числе и гиперзвуковыми ракетами. «Вот эта ракета имеет скорость на траектории до шести Маха — шесть скоростей звука. Для ракеты это очень много. Управляется на всей траектории, имеет минимальную эффективную поверхность рассеивания», — сказал он.

18 октября 2017 года Минобороны отчиталось о завершении испытаний новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

10 февраля 2018 года Пентагон прокомментировал информацию о размещении «Искандеров» в Калининградской области. Официальный представитель пресс-службы Министерства обороны США Джонни Майкл назвал этот шаг дестабилизирующим, хотя он и не нарушает договоренностей между Россией и США.

«Развертывание баллистических ракет малой дальности в Калининградском регионе — вызывающий сожаление и дестабилизирующий шаг, учитывая наступательный характер этого оружия, а также близкое расположение нескольких союзников по НАТО», — сказала он тогда. Майкл отметил, что развертывание «Искандеров» в Калининградской области не нарушает договоренностей между Россией и США, но «способствует» эскалации напряженности между Москвой и соседними с ней странами.

О развертывании Россией «Искандеров» в Калининградской области 5 февраля заявили министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и литовский президент Даля Грибаускайте.