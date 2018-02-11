Алесь Логвинец: Над чиновниками всегда будет висеть дамоклов меч 2 11.02.2018, 17:55

Алесь Логвинец

Фото: tut.by

Декрет №1 - это возможность еще раз показать, что белорусы от чиновников не отцепятся.

«Трудно сказать, какой финансовый эффект будет иметь обновленный декрет «о тунеядстве». Но очевидно то, что не государство и не чиновник оправдываются за свою довольно высокую по белорусским меркам зарплату. А каждый гражданин страны должен оправдываться за то, как он выживает в этих условиях», - так политолог Алесь Логвинец высказывается «Радыё Рацыя» об изменениях в так называемом законе «о тунеядцах».

- В цивилизованной стране все-таки чиновники должны бояться своих граждан, чиновники должны знать, что в определенный момент они все-таки могут проходить через определенное чистилище свободных выборов, свободной прессы и независимых судов. В нашей ситуации, как декрет № 3, теперь декрет № 1 - это возможность еще раз показать, что мы от них не отцепимся, над ними всегда будет висеть дамоклов меч, и когда они ступят куда-то, то не увильнут в ту или иную сторону, мы будем следить за ними.

25 января Лукашенко подписал декрет № 1. Этот документ заменил собой прежний декрет №3.