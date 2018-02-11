Конкуренты биткоина набирают популярность 1 11.02.2018, 18:27

Эксперты рассказали, сколько криптовалют уже создано и какие самые популярные и перспективные.

Интерес к криптовалютам и количество денег, которые люди тратят на эти неосязаемые (до поры до времени) деньги, растут, пишет segodnya.ua.

Если в начале 2016 года долларовый эквивалент используемых единиц криптовалют оценивался в 7 млрд долларов в мировом масштабе, то в начале 2017-го – уже почти в 733 миллиардов (объем их капитализации).

Стремительно растет и количество самих криптовалют. Если в первые два года после своего появления биткоин безраздельно царствовал на рынке криптовалют, то уже в 2011-м у него появились последователи, в частности лайткоин (Litecoin) и нэймкоин (Namecoin). Эти новые "виртуальные деньги", альтернативы биткоину, получили общее название альткоины. К марту 2015-го было создано уже более двух тысяч криптовалют. Правда, многие из них так и не получили распространения, и в итоге считаются "мертвыми", то есть их стоимость равна нулю.

В 2017 году альткоины стали расти, как грибы после дождя. По данным аналитиков этого рынка, только за последние полгода было создано порядка 500 новых видов криптовалюты. И на сегодняшний день "живыми" считаются порядка полутора тысяч конкурентов биткоина. По крайней мере криптовалютные биржи отслеживают их курс и делают прогнозы на перспективу.

Криптовалюта по интересам

Многие криптовалюты, кажется, и не претендуют на всеобщую популярность. По крайней мере их разработчики анонсировали свои продукты, скорее, как виртуальное платежное средство какого-то "клуба по интересам".

Так, криптовалюта PACcoin (официальная аббревиатура PAC) была создана для пацифистов (сегодня первоначальное значение утрачено). Trumpcoin (TRUMP) подоспела к президентским выборам в США как средство финансирования президентской избирательной кампании Трампа, претендуя, впрочем, на статус платежного средства и других избирательных кампаний. PotCoin (POT) и CannabisCoin (CANN) криптовалюты для покупки марихуаны и товаров, содержащих каннабис, в странах, где такие продукты легализованы. И таких примеров "клубных" криптовалют достаточно много.

Некоторые криптовалюты создавались исключительно для обслуживания национальных интересов, хотя и не имеют статуса "официальных" криптовалют страны. Как, например, венесуэльская Petro, белорусская Taler. Украинские разработчики также обогатили мир криптовалютой Кarbowanec (KRB), Tix24Coin, Golos и другими.

Но большинство альткоинов все же создаются как попытки усовершенствовать или изменить некоторые нюансы работы биткоина и других своих предшественников.

Самые популярные

Если судить по объему капитализации, по состоянию на 9 февраля 2018 года первая пятерка альткоинов выглядела так:

эфир, или этериум (Ethereum, ETH)

рипл (Ripple, XRP)

биткоин-кэш (Bitcoin Cash, BCH)

кардано (Cardano, ADA)

лайткоин (Litecoin, LTC).

Впрочем, по словам экспертов, рейтинг постоянно меняется. Однако первые позиции обычно занимают альткоины из первой двадцатки. Но еще никому из них не удалось потеснить с первой строки рейтинга биткоин.

В числе наиболее перспективных или активно продвигаемых криптовалют эксперты назвали эфир и рип, а также не вошедшие в эту пятерку дэш (Dash, DASH) и нео (NEO).

У каждого из этих альткоинов свои особенности и преимущества. Они соперничают с биткоином в уровне анонимности, степени защищенности, скорости транзакций, а также различаются в области применения.

Так, у дэш гораздо более высокий уровень анонимности, по сравнению с биткоином, отмечают специалисты. Лайткоин и дэш – лидеры по скорости транзакций.

"Например, если переводить биткоины с одного крипто-кошелька на другой, можно ждать и 5, и 10 минут, пока обрабатывается транзакция. А тот же лайткоин осуществляют это мгновенно. Лайткоин и эфир очень удобны в плане "привязки" биткоин-кошелька к банковской карточке. А дэш гораздо более защищенный и анонимный", – делится опытом Николай Малуха, коммуникационный менеджер Центра социально-экономических исследований "CASE Украина".

Долго ли биткоин будет оставаться в лидерах

"Каждая криптовалюта имеет какие-то свои приоритеты, какие-то улучшения. Но все они вышли из биткоина. Есть технология, которая уже придумана, и невозможно создать ее заново", – объясняет Сергей Титарчук, финансовый консультант из международной компании OVB.

Он уверен, что потеснить биткоин с лидерских позиций в рейтинге не удастся никому. В частности, потому, что многие популярные валюты не наследуют один из основных принципов биткоина – децентрализованность.

"Если о биткоине говорят, что это децентрализованная валюта и что это качество в криптовалютах самое главное, то этериум, например, или рипл – централизованные. Они позволяют использовать технологии биткоина, но за ними стоит один-единственный человек. То есть кому-то это принадлежит, и кто-то на этом зарабатывает", – объясняет разницу финансовый консультант из международной компании OVB Сергей Титарчук.

А вот маркетолог биткоин-агентства KUNA Вадим Попов считает, что этериум, или эфир, со временем вполне может составить полноценную конкуренцию биткоину и, быть может, даже потеснить его с лидерской позиции.

"Какое-то время лидерство биткоина, наверное, продлится. Но постепенно оно может уменьшаться. В первой двадцатке криптовалют есть достаточно солидные конкуренты. Тот же этериум, который, в принципе, способен со временем перетянуть одеяло на себя и стать "криптовалютой №1. Он построен немного на других принципах и создан немного для других целей. Это совершенно новая парадигма, такая децентрализованная вычислительная сеть. Причем сами разработчики говорят, что этериум еще не работает в полной мере так, как должен. И до сих пор они вносят много изменений. Этериум создавался как платформа для создания токенов (своего рода крипто-акций, или виртуальных ценных бумаг, – Ред.). Рынок очень позитивно к этому относится, и это, в частности, порождает большой спрос на этериум. Он очень востребован сегодня и даже, возможно, слегка переоценен", – говорит Вадим Попов.

Похожую оценку эфиру дает и Николай Малуха:

"Эфир – это практически вторая криптовалюта после биткоина, которая, скажем так, спорит с ним за первенство".

Когда курс альткоинов растет и когда падает

Если посмотреть на график движения курсов альткоинов, видно, что многие из них очень похожи на график биткоина. По крайней мере необычайный рост во второй половине 2017 года и такое же стремительное падение перед Новым годом у всех криптовалют происходили практически одновременно.

"Действительно, рынок очень часто просто следует за биткоином. Биткоин – это такой индикатор для всех остальных, он все-таки имеет около 30% от общей капитализации криптовалют, поэтому сильно влияет на всех остальных. Но эта привязка не такая уж плотная. Например, биткоин начал падать в конце декабря, а этериум в это время продолжал расти. А упал уже только в начале января, потому что тогда уже падал весь рынок", – говорит Вадим Попов.

Сергей Титарчук выводит следующую закономерность зависимости курсов альткоинов от биткоина:

"Когда биткоин растет – другие криптовалты падают. Когда биткоин падает – другие криптовалюты тоже падают. А вот когда биткоин стабильный, есть только колебания из стороны в сторону – другие криптовалюты растут. Это закономерность, и она будет сохраняться и в будущем. Потому что биткоин задает направление. Если с ним будет все хорошо, и остальными тоже будет хорошо", – говорит финансовый консультант.

В будущем криптовалют эксперты не сомневаются

О полном крахе или исчезновении криптовалют эксперты уже не говорят. Какими бы ни были решения правительств разных стран и графики курсов криптовалют.

"Людям надо понять, что на сегодняшний момент уже есть технология, которая растет, развивается. И либо поддерживать, либо не поддерживать ее. Но эта технология уже никуда не исчезнет. Даже если завтра выключится весь свет, и то она не исчезнет, потому что все сохранено в данных. И стоит опять запустить электроэнергию, все снова заработает. Потому что технология никуда не пропадает. Она существует сама по себе, и без нее мы уже жить не можем, потому что она внедрена", – уверен Сергей Титарчук.

Что касается будущего разных криптовалют, он предупреждает: "Есть тысячи разных криптовалют, которые представляют собой всего лишь заработок денег. Поэтому нужно быть максимально внимательным".

Вадим Попов также считает, что рынок со временем отсеет только "мусор", как делал это и раньше.

"Я думаю, 90% криптовалют со временем просто превратятся в труху. Или они уже сейчас ею являются. А выживут максимум 10% проектов, которые будут реально востребованы и будут приносить какую-то пользу. Что это за проекты –сегодня нельзя сказать со 100%-ной уверенностью. Это не обязательно те проекты, которые сейчас входят в первую двадцатку или пятидесятку", – предполагает эксперт.