Из России за месяц вывели более $7 миллиардов 1 11.02.2018, 18:40

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Данная цифра в 2,3 раза превышает аналогичный показатель января 2017 года.

По итогам января отток капитала из РФ более чем в два раза превышает показатель аналогичный показатель 2017 года – 3,1 млрд долларов.

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе 2018 года, по предварительной оценке, составил 7,1 млрд долларов. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает korrespondent.net со ссылкой на оперативные данные Центрбанка РФ.

Отмечается, что данная цифра в 2,3 раза превышает аналогичный показатель января 2017 года – 3,1 млрд долларов.

ЦБ объясняет динамику оттока капитал в январе текущего года преимущественно ростом иностранных активов банков и прочих секторов, – говорится в сообщении.

Напомним, по итогам 2017 года чистый отток капитала из России вырос в полтора раза и достиг $31,3 млрд. В ЦБ РФ рассчитывали, что по итогам всего 2018 года отток капитала из страны составит не более $16 млрд.