Кубок Федерации: Беларусь - Германия - 2:2 11.02.2018, 18:44

Белорусские теннисистки сравняли счет в матче Кубка Федерации с командой Германии.

Белорусские теннисистки сравняли счет в четвертьфинальном матче Кубка Федерации с командой Германии - 2:2.

Во втором сегодняшнем одиночном поединке в Минске на корте «Чижовка-Арены» белоруска Арина Соболенко победила немку Антонию Лоттнер (149) - 6:3, 5:7, 6:2.

Общий счет в матче стал равным - 2:2, и теперь судьба выхода в полуфинал турнира решится в парной встрече.

В первой сегодняшней одиночной игре лидер немецкой сборной Татьяна Мария переиграла Веру Лапко, которая заменила Александру Саснович (46).