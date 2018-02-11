На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружен «черный ящик» 1 11.02.2018, 19:00

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Ан-148

В районе падения также найдены обломки фюзеляжа и тела двух погибших.

Спасатели обнаружили на месте крушения пассажирского самолета АН-148 в Подмосковье один из бортовых самописцев, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций РФ.

АН-148 рейса "Москва – Орск" разбился днем в воскресенье, 11 февраля, в районе деревни Степановское Московской области. На борту самолета находились 65 человек и шесть членов экипажа. Он вылетел из московского аэропорта "Домодедово" и через четыре минуты исчез с радаров.

По данным росСМИ, на месте авиакатастрофы спасатели "обнаружили большое количество погибших". Позже были опубликованы списки пассажиров и членов экипажа самолета.

Среди причин катастрофы назывались плохие погодные условия, неисправность в воздухе, человеческий фактор, теракт и столкновение с вертолетом "Почты России". Однако информация о столкновении с вертолетом не подтвердилась.

В Следственном комитете России по факту крушения Ан-148 открыли дело – по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.