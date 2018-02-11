Как студенты бросили университет и открыли клининг-службу в райцентре 11.02.2018, 19:16

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Фото: tut.by

Парни учились в столичном вузе на айтишников, но оставили университет и занялись бизнесом.

«На старте у нас было ноль рублей. Через знакомых нашли инвесторов в Солигорске и получили 750 евро. Мы сразу решили, что найдем таких же идейных ребят, как мы, и будем вместе создавать что-то локальное», — рассказывает Тимофей Малаховский. Вместе со своим другом Егором Чернооким они поступили в столичный вуз на айтишников, но оставили учебу и открыли клининг-службу в Солигорске. Tut.by пообщался с парнями, которые решили заняться бизнесом в самом богатом районе страны.

«Хотели получить материальную независимость»

Егор Черноокий и Тимофей Малаховский из Солигорска знакомы еще со школы. Поступать в Минск тоже решили сообща, оба интересовались компьютерами и всем, что с ними связано.

Фото: tut.by

— Но буквально с первого семестра я понял, что это не то, чего хотел. Я учился на факультете компьютерных систем и сетей — это самый айтишный факультет в БГУИР. Егор — на ФКП (факультете компьютерного проектирования. — Прим.), — объясняет Тимофей. — В конце 2016 года встал вопрос, как найти себя вне университета. Мои родственники переживали на этот счет. Многочасовые беседы о том, что нет ничего страшного, нагнетали обстановку внутри семьи. Просто родителям было тяжело представить, что их ребенок не учится, а занимается неизвестно чем.

Парни говорят, что «хотели обрести материальную независимость, поэтому решили попробовать себя в сфере услуг». Устроились официантами в разные заведения в столице. Через полтора года после начала обучения Тимофей взял академический отпуск, еще через семестр Егор присоединился к другу.

«Пришлось съездить в Слуцк за книгой жалоб и предложений, просто потому что ее не довезли вовремя»

Параллельно с работой друзья думали, в какой сфере можно выстрелить с чем-то своим. Проанализировав сферу услуг Солигорска, остановились на клининг-службе. До лета прошлого года парни «нарабатывали матчасть по уборке, искали инвесторов и оборудование».

— Мы сделали самостоятельное инвестиционное предложение. На старте у нас было ноль рублей. Через знакомых нашли инвесторов в Солигорске и получили 750 евро. Мы сразу решили, что найдем таких же идейных ребят, как мы, и будем вместе создавать что-то локальное и новое. Нам помогают с дизайном и программистской частью. Все, что у нас есть, начиная от логотипа, фартуков и заканчивая версткой сайта, сделано благодаря нашей команде. Вместе мы изучали все с нуля, — рассказывает Тимофей.

Фото: tut.by

— Еще был момент с инкубатором малого бизнеса в Солигорске. Мы связались с одной крупной торговой сетью, но стало понятно, что мы им малоинтересны. С самого начала нам дали понять, что все очень затянется. Только на сбор всех необходимых бумаг и прочую бюрократию ушла бы уйма времени. Например, когда мы регистрировали ИП, нам тоже пришлось побегать по городу. Однажды даже нужно было съездить в Слуцк за книгой жалоб и предложений, просто потому что ее не довезли вовремя, — добавляет Егор.

Парни рассказывают, что первое время не обошлось без ошибок.

— В августе прошлого года мы уже раздавали визитки, предполагая, что в десятых числах сентября запустимся. Была платформа для предзаказа, выкупили доменное имя и хостинг. Но не рассчитали силы и знания. В итоге открылись только в середине ноября. 20 человек делали предзаказ и всех мы упустили, — рассказывает Тимофей.

В августе ребята начали тестировать проект и подбирать персонал.

— В процессе клининга пришлось разбираться самим. Сначала убирались у себя дома, потом у друзей. Все это делалось для отработки уже собственной технологии и проверки средств для уборки и инвентаря. Еще несколько раз пользовались услугами минских клининг-сервисов. Мы не наблюдали за ними, оставляли ключи и уходили по делам. Важен был итог работы. Мелкие детали вроде протертых розеток. В процессе написали собственную методическую книгу для персонала. Включили в нее все нюансы работы: от приветствия и до того, как себя вести в экстренных ситуациях. Уборка от клининга должна отличаться от той, которую семья делает раз в неделю, — объясняет Тимофей.

Фото: tut.by

«В конце собеседования просили предоставить справку об отсутствии судимостей»

— В течение двух месяцев мы вдвоем занимались подбором персонала. Безусловно, были те, кто приходил на собеседование и смущался, видя двух молодых парней, которые собираются научить правилам уборки, — рассказывает Егор. — Если мы не понравились людям с первого взгляда, то ничего не поделаешь. К слову, многим из соискателей около 30 лет.

Штатных работников у парней сейчас нет.

— Мы заключаем гражданский договор с людьми. Выглядит это так: домработницы обращаются к нам, а мы уже ищем заказы и занимаемся администрированием. Дальше люди работают, используют наши технологии, инвентарь и другие опции. В конце идет процент отчисления работницам. Сейчас он составляет 50 процентов с возможностью повышения до 60. Логика простая: если пользователи довольны всеми заказами конкретной работницы, то ее доход растет, — говорит Егор.

По словам ребят, на момент открытия компании в Солигорске уже были небольшие клининг-службы, но это сервисы еще старого порядка.

— Мы сравнивали стоимость уборки по форме «2 жилые комнаты и санузел». У нас это порядка 50 рублей за комплексную уборку, в других солигорских сервисах — от 100, — говорит Тимофей. — Солигорск — город небольшой, поэтому нам удается сделать так, чтобы наши работницы приехали уже через 30 минут после заказа. Такой оперативности в Минске не встретишь. Но стоит сказать, что, когда популярность сервиса растет, делать это становится труднее.

Фото: tut.by

Сейчас у компании порядка 4−5 заказов в неделю, уже появились постоянные клиенты.

— Портрет нашего типичного пользователя — семейная солигорчанка в возрасте 30−40 лет. Думаю, со средним и выше достатком, — рассуждает Тимофей.

— Работает в «Беларуськалии» или занимается предпринимательством, — добавляет Егор. — Солигорск похож на Минск хотя бы зарплатами. Есть люди, готовые платить за качественный продукт.

— Сейчас мы не живем только на доходы от сервиса. Почти все заработанные деньги вкладываем обратно в дело. Стараемся сделать так, чтобы наш бренд становился более узнаваемым в Солигорске, также совершенствуем инвентарь и технологии. Когда мы договаривались с инвесторами, сказали, что срок окупаемости полгода. В эти сроки мы, конечно, не вложимся, из-за тех ошибок, которые допустили в начале. Сейчас рентабельность проекта чуть больше 40%, — подытоживает Тимофей.