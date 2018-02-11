Польша приглашает на учебу иностранцев
- 11.02.2018, 20:10
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Польские вузы получат дополнительное финансирование на международное сотрудничество в размере 60 млн евро.
Порядка 250 млн злотых (около 60 млн евро) получат 28 польских вузов на научную деятельность, международное сотрудничество и административные нужды, передает «Радио Польша».
«Национальный центр исследований и развития» объявил результаты второго этапа проекта «Интегрированные программы вузов».
Министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин заявил, что эта программа показывает, как на практике реализуется принцип сбалансированного развития.
«Морская академия в Гдыне, которая заняла первое место в рейтинге, намерена создать новые специальности, которые востребованы в морской отрасли как в Польше, так и за рубежом. Речь идет об администрации морской экономической зоны и морских навигационных системах», - отметил министр.
Финансирование в рамках программы «Интегрированные программы вузов» получат, в частности, учебные заведения Ряшева, Кошалина и Гожув-Велькопольского.