Польша приглашает на учебу иностранцев 11.02.2018, 20:10

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Университет в Жешуве

Фото: Uniwersytet Rzeszowski

Польские вузы получат дополнительное финансирование на международное сотрудничество в размере 60 млн евро.

Порядка 250 млн злотых (около 60 млн евро) получат 28 польских вузов на научную деятельность, международное сотрудничество и административные нужды, передает «Радио Польша».

«Национальный центр исследований и развития» объявил результаты второго этапа проекта «Интегрированные программы вузов».

Министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин заявил, что эта программа показывает, как на практике реализуется принцип сбалансированного развития.

«Морская академия в Гдыне, которая заняла первое место в рейтинге, намерена создать новые специальности, которые востребованы в морской отрасли как в Польше, так и за рубежом. Речь идет об администрации морской экономической зоны и морских навигационных системах», - отметил министр.

Финансирование в рамках программы «Интегрированные программы вузов» получат, в частности, учебные заведения Ряшева, Кошалина и Гожув-Велькопольского.