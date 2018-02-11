Ученые: Небольшие дозы спиртного полезны для мозга 10 11.02.2018, 19:58

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Малые порции спиртного положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и на головной мозг.

Специалисты из Соединенных Штатов Америки доказали, что в небольшом количестве алкогольные напитки могут благотворно влиять на головной мозг человека.

Оказалось, что подобная «терапия» в несколько раз уменьшает риски развития болезни Паркинсона или Альцгеймера, а также сахарного диабета, передает med-heal.ru. Напомним, что ни одно из этих недугов еще не смогли вылечить медики.

Майкен Недергард из Ротчестерского Университета рассказывает, что малые порции спиртного могут выводить из организма продукты переработки, влиять положительно на ткани, сердечно-сосудистую систему и на головной мозг.

Но он предупреждает, что это в большей степени его теория, чем проверенный экспериментально факт, так как исследование проводилось на лабораторных грызунах.

Другие же ученые, проведя подобные эксперименты, не увидела никакой зависимости между алкоголем, его дозами и здоровьем человека. Сегодня можно изучить множество исследований, который говорят как о вреде, так и о пользе спиртных напитков.