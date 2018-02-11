Долидович установил рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане 3 11.02.2018, 20:42

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Белорусский лыжник обошел короля биатлона Бьорндалена по количеству участий в Олимпиадах.

Летом 2017 года стало известно, что под угрозой историческое для Беларуси достижение – участие отечественного спортсмена в седьмой Олимпиаде. Лыжника Сергея Долидовича исключили из состава национальной сборной и тот был вынужден объявить сбор средств с помощью краудфандинга. Реализовать задуманное получилось очень быстро (позже стало известно, что львиную долю средств внес один богатый человек, оставшийся неназванным).

Осенью ситуация изменилась: Долидовича все-таки вернули в состав национальной сборной. Полученные от краудфандинга средства оказались невостребованными и постепенно направляются на благотворительность, пишет «Трибуна».

Утром 11 февраля историческое достижение случилось! Долидович стартовал в скиатлоне, правда, был вынужден быстро сняться.

Но олимпийский принцип Пьера де Кубертена «Главное не победа, а участие» в случае с Долидовичем особенно актуален. Ведь белорус обогнал многих других признанных спортивных долгожителей.

Достижение Долидовича по мировым меркам уникально.

Но как бы то ни было, накануне всех переиграл Нориаки Касаи: 45-летний японец стал 21-м в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. И по количеству участий в Олимпиадах он является абсолютным рекордсменом.