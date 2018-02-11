Министр обороны США: Россияне нам говорили, что их там нет 11.02.2018, 20:49

9,522

Джеймс Мэттис

Джеймс Мэттис рассказал о разгроме США наемников РФ в Сирии.

Министр обороны США, четырехзвездный генерал Джеймс «Бешеный пес» Мэттис на официальном брифинге в Пентагоне прокомментировал разгром российских войск американцами близ поселка Хшмам в Сирии 7-го февраля 2018-го.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Это была самооборона. Очевидно, что мы не вовлечены в гражданскую войну в Сирии... Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет... Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идет не о них.... Нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует», - заявил Джеймс Мэттис.

«Мэттис показал, как надо комментировать войну на Донбассе украинским генералам, а американские силы специальных операций, артиллерия и авиация показали как надо уничтожать российских наемников. Раз вы заявляете «нас там нет», значит «вас там не будет», - отметил Юрий Бутусов.

Напомним, 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.