Глубокские власти «профукали» 400 метров дороги 1 11.02.2018, 21:11

2,238

Иллюстрационное фото

Ответственность за дорожный недочет никто брать на себя не хочет.

Ни проехать, ни пройти — и виноват в этом немалый отрезок шоссе Полоцк — Вильнюс. При ремонте части старой дороги между городом Глубокое и деревней Зарубино на Витебщине, оставили недоделанный кусок. При этом никто не берет на себя ответственность за недочет.

«Белсат» выехал на место, чтобы узнать причины такой бесхозяйственности.

Год назад глубокские власти наконец взялись за восстановление этой необходимой для функционирования дороги: вместо гравия положили асфальт. Ремонтные работы наполнили оптимизмом местных жителей, но ненадолго. Как оказалось, кусок дороги протяженностью 400 метров от знака города Глубокое и до железнодорожного переезда так и остался не отремонтированным.

«Там на лошади нельзя проехать, не то что на машине, а чиновникам хорошо, им хорошо в теплых кабинетах, на новых машинах ездить. А мы на своих, из своего кармана, с несчастной пенсии нужно покупать запчасти», - говорит местный житель.

Проблема в том, что этот кусок дороги обслуживается не дорожными службами, а глубокскими коммунальщиками. А те, конечно, ссылаются на нехватку денег, чтобы закончить работы. Но совсем недавно дорога была еще в относительно хорошем состоянии. По мнению местных жителей, стали причиной этого стали учения «Запад-2017». И вот, казалось бы, прошло совсем мало времени, а дорога пришла в негодность. Мы решили узнать у заместителя председателя районного исполнительного комитета: когда же планируется ремонт дороги?

«Мысли такие есть, но все зависит от финансирования, будет финансирование - положим. Давно хотелось там этот кусок положить», - поясняет заместитель председателя Глубокского райисполкома Олег Варша.