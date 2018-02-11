Кубок Федерации: Беларусь - Германия - 2:3

Кубок Федерации: Беларусь - Германия - 2:33
- 11.02.2018, 21:36
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Сборная Беларуси уступила команде Германии и сыграет в плей-офф Мировой группы.
Женская сборная Беларуси уступила команде Германии в первом раунде Мировой группы Кубка федерации — 2:3, передает «Прессбол».
В заключительном поединке Арина Соболенко и Лидия Морозова уступили Татьяне Марии и Анне-Лене Гренефельд — 7:6, 5:7, 4:6.
Таким образом, белоруски сыграют в плей-офф Мировой группы за право сохранить прописку в элите.
БЕЛАРУСЬ — ГЕРМАНИЯ — 2:3
Арина Соболенко (63 ВТА) — Татьяна Мария (58) — 4:6 6:1 6:2
Александра Саснович (46) — Антония Лоттнер (149) — 5:7, 4:6
Вера Лапко (129) — Татьяна Мария — 4:6, 7:5, 0:6
Арина Соболенко — Антония Лоттнер — 6:3, 5:7, 6:2
Арина Соболенко/Лидия Морозова — Татьяна Мария/Анна-Лена Гренефельд — 7:6 (4), 5:7, 4:6
Немки в следующем раунде сыграют с командой Чехии.