Кубок Федерации: Беларусь - Германия - 2:3 3 11.02.2018, 21:36

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Фото: tut.by

Сборная Беларуси уступила команде Германии и сыграет в плей-офф Мировой группы.

Женская сборная Беларуси уступила команде Германии в первом раунде Мировой группы Кубка федерации — 2:3, передает «Прессбол».

В заключительном поединке Арина Соболенко и Лидия Морозова уступили Татьяне Марии и Анне-Лене Гренефельд — 7:6, 5:7, 4:6.

Таким образом, белоруски сыграют в плей-офф Мировой группы за право сохранить прописку в элите.

БЕЛАРУСЬ — ГЕРМАНИЯ — 2:3

Арина Соболенко (63 ВТА) — Татьяна Мария (58) — 4:6 6:1 6:2

Александра Саснович (46) — Антония Лоттнер (149) — 5:7, 4:6

Вера Лапко (129) — Татьяна Мария — 4:6, 7:5, 0:6

Арина Соболенко — Антония Лоттнер — 6:3, 5:7, 6:2

Арина Соболенко/Лидия Морозова — Татьяна Мария/Анна-Лена Гренефельд — 7:6 (4), 5:7, 4:6

Немки в следующем раунде сыграют с командой Чехии.