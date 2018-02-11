Макрон хочет реорганизовать ислам во Франции 11.02.2018, 21:44

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Французский лидер пока не раскрыл подробности плана реформирования.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет реорганизовать ислам во Франции, чтобы лучше интегрировать веру, побороть фундаментализм и сохранить "национальную сплоченность".

Об этом сообщает Politico.

"Мы работаем над структурированием ислама во Франции, а также над тем, как это объяснить, потому что это очень важно", - сказал Макрон в интервью Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье.

"Моя цель состоит в том, чтобы вновь открыть то, что лежит в основе laïcité (французская концепция секуляризма), возможность верить или не верить, чтобы сохранить национальную сплоченность и возможность иметь свободу сознания", - пояснил французский президент.

Французский лидер отказался раскрыть дальнейшие подробности плана реформирования. "Я не буду озвучивать это предложение, пока работа не будет завершена", - сказал Макрон.