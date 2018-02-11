Назван самый полезный для здоровья режим питания 4 11.02.2018, 21:55

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Ученые порекомендовали принимать пищу пять раз в день.

Специалисты в области здорового питания из Великобритании выступили на страницах прессы с призывом приучать себя употреблять пищу в одно и то же время.

Гастроэнтерологи утверждают: для современных людей с их измученной нервной системой и вечным недосыпом это лучший формат питания, передает healthystyle.info.

Ученые порекомендовали принимать пищу 5 раз в день: 3 раза есть основательно и 2 раза слегка перекусывать. По их словам, подобный график суточного питания наиболее благоприятен для поддержания здоровья нервной системы и психики человека.

«Завтрак лучше начать в 7.00 утра с овсянки или омлета, но можно позволить себе и блинчики. В 11.00 перекусите йогуртом или фруктами. Обед — в 13.00, а следующий прием пищи в виде небольшого перекуса в 16.00. Ужинать следует не позднее 19.00», — поделились эксперты оптимальной схемой питания.

Предварительно исследователями был проведен эксперимент с участием 150 добровольцев. Их разделили на группы: в одной участники питались строго по часам, в другой – произвольно, в соответствии со своими желаниями.

Опыты показали: у людей, которые соблюдали предложенный учеными часовой режим питания, уровень стрессовых гормонов в крови был на 70% ниже, чем у тех, кто ел нерегулярно. Ученые подчеркивают, что отсутствие постоянного порядка в приеме пищи лишь усиливает давление психологических нагрузок, испытываемое людьми, потому что лишают ощущения стабильности.

По их словам, чем больше в жизни человека факторов, связанных с упорядоченными систематизированными действиями, тем более защищенным он чувствует себя в эмоциональном плане.