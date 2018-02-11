Математики предрекли биткоину вечную нестабильность 1 11.02.2018, 22:33

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Курсы криптовалют, вероятно, никогда не стабилизируются, полагают математики из Питтсбургского университета.

Как пишет lenta.ru cо ссылкой на Bloomberg, ученые попытались определить ценность биткоина, используя математические модели, и пришли к выводу, что рынок криптовалют — классический «мыльный пузырь».

По их мнению, такой актив, как биткоин, не имеет ценности, которую можно измерить традиционными методами. Его стоимость определяется покупателями, которые часто руководствуются неверным мнением.

Как полагают ученые, биткоин может быть «всего лишь механизмом передачи денежных активов». Деталей исследования Bloomberg не приводит.