Украинцы ездят в Польшу в два раза чаще, чем в Россию 11.02.2018, 22:54

1,109

Беларусь по посещаемости украинцами находится на четвертом месте.

В прошлом году больше всего украинцев выезжали в Польшу и Россию, сообщила Госслужба статистики Украины.

В 2017 году в Польшу ездило 9 990 978 украинцев. Поездки 9 984 130 из них были частными, 5059 – туристическими, 1789 – служебными, отмечает «Гордон».

В Россию в прошлом году ездило 4 376 423 украинца. 4 346 989 из них посетило страну в рамках частных поездок, 1257 – туристических, 28 177 – служебных.

На третьем месте по количеству поездок находится Венгрия (3 118 758), четвертом – Беларусь (1 186 466), пятом – Молдова (1 680 353), шестом – Турция (1 185 051), седьмом – Румыния (1 045 424).

Всего в 2017 году за границу выезжало 26 437 413 украинцев.

В июне 2016 года директор консульского департамента Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за пределами Украины легально находится около 5 млн украинцев, и это число растет.