На саммите в Дубае выбрали «самого лучшего в мире министра» 1 12.02.2018, 7:59

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Награду получила политик, добившаяся реального роста уровня жизни населения.

Самого лучшего и наиболее эффективного представителя государственного управления выбрали на международном саммите в Дубае. Награду вручили министру финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати.

Об этом сообщает «Укринформ».

Победительница получила символическую статуэтку из рук премьер-министра, вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов и правителя города Дубай Мухаммеда бин Рашида. «Вы стали примером того, как надо служить своему народу», подчеркнул он. Министра Индравати отметили за ее неуклонную борьбу с коррупцией и за создание прозрачного профессионального правительства в стране.

Возглавив профильное министерство в 2016 году, Индравати взяла курс на уменьшение государственного долга. Его реформы привели к существенному уменьшению бедности и повышению уровня жизни населения. Министру удалось создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и обеспечить своей стране наибольшие показатели экономического роста в регионе Юго-Восточной Азии. В 2016 году министр Индравати попала в список Forbes, заняв 38-ю позицию среди самых влиятельных женщин мира.

Награду за высокие достижения на государственной должности ввели в этом году вручали в третий раз. Номинантов определяла специально созданный совет, в состав которого входили международные эксперты, бывшие чиновники, представители международных организаций и СМИ. В финале комиссии пришлось выбирать среди восьми претендентов, оценивая их вклад в общественное развитие, способность принимать решения и отвечать за их последствия, лидерские качества.